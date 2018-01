Wir lieben unser Smartphone. X-Mal am Tag nehmen wir es hervor, widmen unsere Aufmerksamkeit ganz ihm, streicheln mit unserem Daumen sachte über den Bildschirm.

Doch die Liebe ist vergänglich. Bereits nach wenigen Jahren landet unsere einstige Liebste im Müll, in einer dunklen Schublade oder im besten Fall auf einer Abgabestelle. Denn wir haben jetzt eine Neue – ein neues Smartphone.

3.2 Millionen Smartphones haben die verschiedenen Anbieter alleine im letzten Jahr in der Schweiz verkauft, 100'000 weniger als 2016. Samsung, Apple und Co. profitieren dabei von den häufigen Gerätewechseln. So zeigt der neueste Jamesfocus-Bericht der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der Swisscom, dass Jugendliche ihr Handy bereits nach zwei Jahren ersetzen. Ausschlaggebend ist oft der Wunsch nach einem neueren, besseren Modell.