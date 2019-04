Neue Möglichkeiten, neue Arten zu Kommunizieren und das in besserer Qualität. Laut ETH-Professor Jürg Leuthold verspricht die neue Mobilfunktechnologie 5G so einiges. Das sehen auch die Schweizer Mobilfunkanbieter so. Marktführer Swisscom will bis Ende Jahr 90 Prozent der Schweizer Bevölkerung damit versorgen.

5G weckt aber auch Ängste. Es geht darum, was die Handystrahlen mit unserem Körper machen. In vielen Landesteilen und auch in Bundesbern sind Skeptiker und Gegner laut geworden.