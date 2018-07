Azure ist eine gigantische Computer-Infrastruktur im Internet mit fast unbegrenzter Rechenleistung. Die Azure-Plattform spricht daher vor allem Firmen an, die ihre Server und Programme (Office, Kundenbetreuung, Logistik etc.) in der Cloud, sprich einem externen Rechenzenter, betreiben wollen, um jederzeit genügend Speicher und Rechenleistung zu haben. Wer Rechenleistung für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz braucht, und das tun immer mehr Firmen, mietet diese bei Amazon oder Microsoft.

Telekomfirmen wie Swisscom spielen dabei die Vermittler, damit Schweizer Firmen ihre Daten in Schweizer Rechenzentren speichern können. Die Infrastruktur im Hintergrund liefern aber immer öfter die beiden global führenden Player Amazon und Microsoft.

Wenn Nadella nun sagt «unsere frühen Investitionen in die intelligente Cloud zahlen sich aus», hat er recht. Implizit sagt er so aber auch, dass sein Vorgänger Steve Ballmer eben doch nicht alles falsch gemacht hat, wie so oft suggeriert wurde. Microsofts Kronjuwel, die Azure-Plattform, wurde bereits vor über zehn Jahren von Nadella aufgebaut, also unter Ballmers Führung.

Bei Microsoft hat man denn auch nicht mehr gross Lust, über etwas anders als die Cloud zu sprechen. Fast alles wird der Cloud untergeordnet, so scheint es zumindest für Aussenstehende. Das neuste Opfer dieser Cloud-First-Strategie ist der langjährige Windows-Chef Terry Myerson, der den Konzern verlassen wird. Von der Öffentlichkeit fast unbemerkt krempelte Nadella Ende März den Konzern gründlich um und entmachtete den Windows-Chef. Das einst allmächtige Windows-Team wurde dem Cloud-Team unterstellt.



Früher musste sich bei Microsoft alles Windows unterordnen und dafür sorgen, dass sich Windows besser verkauft. Nadella machte ein für allemal klar: Windows hat keine absolute Priorität mehr. Das heisst natürlich nicht, dass Windows 10 nicht noch viele Jahre weiterentwickelt und für neue Geräte wie AR- und Mixed-Reality-Brillen adaptiert wird, aber es ist nicht mehr der Dreh- und Angelpunkt.

Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Unter Ballmer wurde mit grösstem Aufwand die Surface-Sparte aus dem Boden gestampft, um neuen Schwung in den Laptop-Tablet-Markt zu bringen und so Windows zu stärken. Heute muss sich Windows der Microsoft-Cloud – also Azure und Cloud-basierten Diensten wie Office 365 – unterordnen.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies verständlich: Die Windows-Umsätze werden wohl bald stagnieren oder gar sinken, die Cloud hingegen verspricht mit Abo-Modellen für Speicherplatz, Rechenleistung und künstliche Intelligenz über Jahre oder Jahrzehnte gut planbare Einnahmen. Bei Microsoft dreht sich zurecht alles um Wachstumsmärkte wie maschinelles Lernen, Augmented Reality oder Mixed Reality. Ob Windows in der heutigen Form als PC-Betriebssystem stirbt oder noch für Jahre erhalten bleibt, ist für Microsoft wohl bald keine Existenzfrage mehr.