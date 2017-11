Es ist die Laufbahn eines iPhone-Fans, die zu sehen ist im neuesten Sport zu Samsungs Galaxy Note 8.

2007 steht er an für sein erstes iPhone – um dann Jahr für Jahr hinter Freunden und Freundin herzuhinken, die ein Samsung-Gerät haben. 2010 kann er kein Foto machen, weil der Speicher voll ist, 2013 tippt er noch, während seine künftige Freundin schon Notizen direkt aufs Display schreibt, 2016 fällt er samt iPhone ins Wasser und 2017 dann kauft er sich ein Samsung Galaxy.

Das wäre ja schon frech genug. Doch der Samsung-WErbeclip enthält auch verstecktere Seitenhiebe für den Konkurrenten Apple. In einer Szene ganz am Schluss spielt Samsung etwa auf die Display-Unterschiede an: In der Warteschlange für das neue iPhone ist ein Mann zu sehen, dessen Haare gemäss der Aussparung im iPhone-Display rasiert sind.

Der Clip stösst auf grosses Interesse. Am Sonntag auf Youtube veröffentlicht, zählt er mittlerweile über 6,52 Millionen Aufrufe und über 13'680 Kommentare.

Der «Slide to unlock»-Streit

Vor dem Obersten Gerichtshof in Washington tobte gleichzeitig ein anderer Krieg zwischen den beiden Smartphone-Herstellern. Hier ging am Montag Samsung als Verlierer hervor.

Im jahrelangen Patentstreit zwischen Apple und Samsung Electronics lehnte es der Oberste Gerichtshof ab, eine Berufung von Samsung zur Entscheidung anzunehmen.