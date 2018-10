Plutowiki weiss alles über den Schienenverkehr in Bosnien und Herzegowina. Auf Wikipedia hat der 56-jährige Schweizer genau über dieses Thema geschrieben. Natürlich ist Plutowiki kein bürgerlicher Name sondern ein Pseudonym, aber das kümmerte an der Wikicon, dem jährlichen Treffen der deutschsprachigen Wikipedia-Autoren, niemanden. An der Convention wird jeder mit seinem Pseudonym angesprochen und natürlich ist man per Du. Auch der Ort des Treffens war denkbar unspektakulär: die Räumlichkeiten der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen. Es ist die neunte Wikicon – und die erste, die in der Schweiz stattfindet. Noch nie kamen so viele: 289 deutschsprachige Wikipedianer diskutierten letztes Wochenende in St. Gallen. Zum Beispiel über den Umgangston in den Diskussionsforen, wer wie über Katastrophen schreiben soll, wie man neue Autoren gewinnen kann und vor allem: neue weibliche Autoren.

88 Prozent aller deutschsprachigen Artikel-Verfasser sind noch immer Männer. Immerhin war das Geschlechterverhältnis an der Wikicon ausgeglichener: Mindestens ein Viertel der Anwesenden waren Frauen. Zum Beispiel «Freelecture». Die 39-jährige Schweizer Architektin hat einen Schnellstart hingelegt bei Wikipedia. Erst vor eineinhalb Jahren nahm sie aus Neugier an einer Wikipedia-Schreibwerkstatt an der ETH teil und wurde an einem Stammtisch der Wikipedianer gleich fürs Organisationskomitee der diesjährigen Wikicon angefragt. «Es ist schön zu sehen, dass auch einige junge Frauen gekommen sind», sagt Freelecture.

Frauen sind auch ein Thema am ersten Abend. Noch zu viele Namen von wichtigen Frauen erscheinen rot, wenn ihr Name in einem anderen Artikel erwähnt wird. Das heisst: Über sie fehlt ein eigener Eintrag. Wikipedia hat deshalb das Projekt «Frauen in Rot» lanciert, oder «les sans pages» – jene ohne Seiten, wie die fehlenden Frauen in der frankophonen Wikipedia genannt werden.

Mit Schreibwerkstätten, an denen nur über Frauen geschrieben wird, soll den fehlenden Frauen und Frauenorganisationen in die Wikipedia verholfen werden. Andere Schreibwerkstätten finden nur für weibliche Autoren statt: Der Frauenanteil soll sich bei den Artikeln wie auch bei

den Autoren erhöhen. «Gleichstand an Beiträgen über Männer und Frauen werden wir wohl nie erreichen», sagt Rudolf H. Böttcher, der zum Stand des Projekts «Frauen in Rot» referierte, «denn die Strukturen in der Gesellschaft sind noch immer patriarchalisch.» 50 Millionen Artikel weltweit Fast 200'000 deutschsprachige Wikipediaautoren, die regelmässig publizieren, sind heute registriert. Und sie sind äusserst aktiv: Es existieren 2,2 Millionen deutsche Einträge. Weltweit sind es 60 Millionen registrierte Nutzer, die zusammen 48 Millionen Artikel in 295 Sprachen verfasst oder auch nur ergänzt haben. Die Welt der Enzyklopädie hat sich innerhalb weniger Jahre total umgekrempelt: 2014 entschied Klaus Holoch den Vertrieb des Brockhaus-Lexikons einzustellen. «Die Zeit», sagte der Brockhaus-Verlagsleiter damals, «in der man sich eine Enzyklopädie von anderthalb Metern Umfang ins Regal stellt, scheint vorbei zu sein.» Das englische Pendant zum deutschen Lexikon, die Encyclopaedia Britannica, stoppte ihre Printausgabe schon zwei Jahre zuvor.