Auch Google-Chef Sundar Pichai und Twitter-Gründer Jack Dorsey wurden von den Abgeordneten nach Washington geladen. 2018 war das Jahr, in dem sich selbst in den USA die Politik für das Gebaren und die Geschäftsmethoden der Tech-Firmen zu interessieren begann und darüber diskutierte, ob man den Konzernen Grenzen setzen muss, etwa den Datenschutz erhöhen soll, um die Gesellschaft vor negativen Entwicklungen und Nebeneffekten zu schützen.

Wenn Mark Zuckerberg eine Bühne betritt, um die neusten Innovationen von Facebook anzupreisen und Zahlen zu präsentieren, die zeigen, dass das Netzwerk die ganze Welt erobert, dann trägt er Jeans und ein graues T-Shirt. Wenn Mark Zuckerberg aber den Einfluss seiner Firma kleinreden will, dann zieht er einen Massanzug an und bindet sich die Krawatte um. So geschehen diesen Frühling, als der Facebook-Chef vor dem US-Kongress Red und Antwort stehen musste: zu Fake News, Wahlbeeinflussung und Datenlecks.

Daten werden oft als das Öl des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Die Analogie ist gut gewählt. Wie Rohöl auch sind Daten für sich allein genommen nutzlos, doch sie treiben die Maschinen an, die unsere Weltwirtschaft zum Brummen bringen und unserer Gesellschaft den Takt vorgeben: Die Algorithmen von Facebook, Google, Amazon und Co. Sie alle funktionieren nur dank unseren Daten und machen die Unternehmen reich. Waren im 20. Jahrhundert die Ölfirmen die wertvollsten Unternehmen, so sind es nun die grossen Datenförder-Konzerne. Die Plätze 1 bis 5 an der Börse werden alle von Tech-Giganten belegt.

Es gibt aber noch eine andere Gemeinsamkeit: Sowohl der Umgang mit dem Öl als auch jener mit den Daten fordern die Menschheit heraus. Wenn es darum geht, die grössten globalen Probleme des 21. Jahrhunderts zu benennen, so fällt die Wahl fast ebenso oft auf den Datenschutz wie auf den Klimawandel. Durch den Facebook-Datenskandal um die dubiose Firma Cambridge Analytica wurde einer breiten Öffentlichkeit dieses Jahr bewusst, dass Daten auch dazu genutzt werden können, Einfluss auf Wahlen zu nehmen. Dass Google mehr über seine Nutzer weiss als jeder Staat ist hinlänglich bekannt. Und dass Regierungen, allen voran die Führung in Peking, Big Data nutzen, um ihre Bürger zu überwachen, zeigt sich immer deutlicher.

In den 1950er-Jahren etablierte sich der Begriff «Peak Oil». Die Welt fragte sich, in welchem Jahr die maximale Öl-Fördermenge erreicht ist und danach zurückgeht. Wissenschafter versuchten «Peak Oil» zu berechnen – und mussten ihre Prognosen immer wieder weiter in die Zukunft verschieben. Der Durst nach Öl nahm nur noch mehr zu. Mittlerweile geht die Fachwelt davon aus, dass das Fördermaximum Anfang der 2020er-Jahre erreicht ist.

Bereits ist auch die Rede von «Peak Google»: Irgendwann, so die Annahme, wird die Anzahl Suchanfragen zurückgehen und werden damit die von Google geförderten Daten abnehmen. Diese Annahme lässt sich auch für die anderen von Daten getriebenen Tech-Firmen treffen. Wann also ist «Peak Data» erreicht? Anders als das Öl ist der Rohstoff Daten unerschöpflich, Menschen können immer mehr produzieren. Die Frage ist folglich: Wann sind die Internet-Nutzer nicht mehr bereit, ihre Daten den Multimilliarden-Konzernen abzutreten, die daraus Kapital schlagen?