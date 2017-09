Seit 2007, als Apple mit dem ersten iPhone den Handymarkt revolutionierte, hat der Konzern 1,2 Milliarden Universalgeräte verkauft. Mittlerweile gilt der Markt allerdings als gesättigt.

Experten rechneten jedoch damit, dass das iPhone X dem Konzern im Wettbewerb mit Rivalen wie Samsung und den aufstrebenden chinesischen Konkurrenten Huawei und Xiaomi aufgrund der vielen Neuerungen Vorteile verschaffen dürfte.

Neben dem iPhone X präsentierte Firmenchef Tim Cook auch die neuen Modelle iPhone 8 sowie iPhone 8 Plus, die wie die Luxus-Variante X ohne Kabel geladen werden können.

Telefon am Handgelenk

Apple macht seine Computer-Uhr mit einem Mobilfunk-Anschluss unabhängiger vom iPhone. Die dritte Generation des vor rund zweieinhalb Jahren gestarteten Geräts kann nun direkt ins LTE-Datennetz gehen.

"Das war unsere Vision von Anfang an", sagte Apple-Manager Jeff Williams am Dienstag am neuen Apple-Hauptquartier in Cupertino. Dabei soll man auch auf der Uhr unter der Telefonnummer des Handys erreichbar sein.