Kein Frust am Zoll In den letzten Tagen ist bei den meisten Shopping angesagt. Den guten Wein vom Abend am Meer oder die schöne Ledertasche vom Marktstand – Souvenirs müssen einfach sein. Damit zu Hause am Zoll nicht die böse Überraschung kommt, sollten Sie Reise & Waren (iOS und Android, gratis) herunterladen. Diese App der Eidgenössischen Zollverwaltung liefert alle Informationen über den Einkauf im Ausland, die Höchstmengen bei Alkohol, Tabak oder Lebensmitteln. Zudem finden sich Angaben zum Vorgehen am Zoll oder die Einreise- sowie Visabestimmungen. Informationen zum Transport von Tieren oder Pflanzen und generelle Verbote (Markenpiraterie, Souvenirs, Medikamente usw.) bietet die App ebenso wie solche zum Interneteinkauf. So vermeiden Sie, dass bei der Rückkehr statt schöner Ferienerinnerungen grosser Frust regiert.