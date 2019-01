Dabei sind die zwei Frauen weder zusammen gross geworden, noch sind sie verwandt. Sommerhalder wuchs als Jüdin in einer religiösen, aber nicht orthodoxen Familie auf; Serifi ist die Tochter albanischer und tiefreligiösen Muslime.

Den Stimmen nach sind sie Zwillinge. Deborah Sommerhalder (32) und Zulejha Serifi (31) sprechen so ähnlich, dass die Kunden sie am Telefon verwechseln. Echt jetzt?, fragten sich die beiden und nahmen zwei Sprachnachrichten auf. Doch selbst der Mann von Deborah Sommerhalder konnte sie nicht auseinanderhalten.

Kennen gelernt haben sie sich vor drei Jahren an einem Vorstellungsgespräch. Sommerhalder hatte kurz zuvor als Geschäftsleiterin die Firma Medicare AG übernommen, Serifi war auf der Suche nach einer Praktikumsstelle im kaufmännischen Bereich. Nervös tauchte sie viel zu früh zum Gespräch auf und tigerte im Vorzimmer herum. «Ich hatte Mitleid und ging zu ihr, um etwas zu plaudern», sagt Sommerhalder. Als das eigentliche Vorstellungsgespräch begann, hatte sie sich bereits entschieden. Zulejha Serifi – diese lebenslustige und offene Frau – wird ihre erste Praktikantin.

Die beiden Frauen sitzen am Tisch ihrer improvisierten Büro-Küche. In der Hand je eine Tasse Kaffee, graben sie in gemeinsamen Erinnerungen («weisst du noch, diesen Nachmittag, als wir eine 90er-Jahre-Musik-Session einlegten»). Vor drei Jahren seien sie innerhalb des Teams die beiden Jungen gewesen und fanden schnell zueinander.

Jeweils am Mittag und in den Pausen tauschten sie sich aus. Über Filme und Reiseziele, bald auch über Privates und die Religionen. «Dabei fiel uns auf, wie viele Ähnlichkeiten es zwischen dem Judentum und dem Islam gibt», sagt Serifi. Etwa bei den Speisevorschriften, wie der Verzicht auf Schweinefleisch. «Alles, was Deborah kocht, kann ich essen. Die Gerichte der koscheren Küche sind auch halal, solange sie nicht mit Alkohol zubereitet werden», sagt Serifi.