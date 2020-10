Die Coronakrise ist auch eine Generationenkrise: Warum sich die Jungen über die Älteren nerven

Die Jungen haben sich in erster Linie zu Gunsten der Risikogruppe – zu der die Älteren gehören – eingeschränkt. Denn es hiess ja in den Medien, ihnen selbst könne so gut wie nichts passieren. Je mehr ältere Menschen ihnen begegnet sind, die sich nicht an die Hygienevorschriften hielten, desto stärker kam die Frage auf: Warum mache ich das überhaupt, wenn sie selbst sich nicht daran halten? So wurde ein Graben zwischen den Generationen aufgerissen.

Rüdiger Maas: Für die ersten paar Wochen trifft das zu. Das liegt vor allem an der jungen Generation, die sogenannte Generation Z, die sehr gern ihren Beitrag für die Gesellschaft leistet. Diese Generation strebt insgesamt in den Mainstream und hilft in der Folge dem Kollektiv. Das fördert die Solidarität. Allerdings ist sie rasch wieder abgebrochen.

Am Anfang der Krise schien der Zusammenhalt zwischen den Generationen gross. So gingen etwa die Jungen für die Älteren einkaufen. Es herrschte eine einzigartige Solidarität. Haben Sie das auch so erlebt?

Der Psychologe leitet das Institut für Generationenforschung in Augsburg und hat die Coronakrise mit mehreren Umfragen in untersucht. Befragt wurden über 2000 Menschen in der Schweiz, Österreich und Deutschland. Dabei zeigt sich, dass die Älteren die Vorschriften weniger ernst nehmen als die Jungen. Während sich 85 Prozent der unter 25-Jährigen an die Maskenpflicht halten, sind es bei den über 65-Jährigen nur 66 Prozent. Auch gaben 70 Prozent der unter 25-Jährigen an, dass es sie stört, wenn andere Personen die Regeln nicht einhalten. Bei den über 65-Jährigen sind es nur 42 Prozent.

1487 Neuinfektionen hat es am Freitag gegeben – so viele wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr. Doch nicht nur die Fallzahl steigt, auch der Ärger über den Verstoss gegen die Hygieneregeln. «Die Jungen nerven sich vermehrt darüber, wenn sich die Älteren nicht an die Vorschriften halten», sagt der Generationenforscher Rüdiger Maas.

Viel mehr Kommunikation und Absprachen zwischen den Generationen. Oft bestimmen die Älteren, wie sich die Jüngeren in der Coronakrise zu verhalten haben: Maskenpflicht, Schule, Veranstaltungen und so weiter. Hier könnte man gemeinsam mit den Jüngeren Konzepte erarbeiten, die für beide Parteien am sinnvollsten sind.

Geboren vor 1964. Die Babyboomer mussten während des Lockdowns am wenigsten an ihrem Alltagsverhalten ändern, sind sie schon in Pension. Babyboomer ohne ein starkes soziales Umfeld fühlen sich währen der Krise aber vermehrt einsam. (ras)

Geboren zwischen 1980 und 1995. Die Generation Y ist am härtesten betroffen von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise. Die berufliche Karriere wurde – erst gerade lanciert – oft mit Homeoffice und gleichzeitigem Homeschooling strapaziert. Geringer Anteil an Verschwörungstheoretikern.

Auch ihnen fiel die Umstellung relativ leicht. Viele haben noch keinen Job, folglich auch keine Angst, ihn zu verlieren. Ausserdem fiel es ihnen nicht schwer, sich an neue Regeln zu halten. In unseren Umfragen hat diese Generation den Massnahmen immer am stärksten zugestimmt, egal ob es um Versammlungsverbot, Maskenpflicht, Entzug von Grundrechten oder Lockdown ging.

Gleichzeitig hat man von «Coronapartys» gehört und von älteren Menschen, die sich enervieren, weil sich die Jungen nicht an die Regeln halten.

Ausnahmen gibt es immer. Aber man stelle sich einmal vor, wie die Jugend früher auf solche Einschränkungen reagiert hätte! Hätte diese Pandemie vor 20 oder 30 Jahren stattgefunden, hätte es Skandale en masse und illegale Feiern gegeben. Die Zeiten der rebellischen Jugend sind vorbei. Wir sprechen vom Neokonventionalismus.

Wie kam es so weit?

Früher wollten sich die Jungen von ihren Eltern abgrenzen. Das taten sie durch Rebellion. Heute sind die Eltern der Jugendlichen ihre Berater und besten Freunde, sie können mit ihnen über alles reden. Abgrenzung ist den Jugendlichen weniger wichtig. Das verstehen die Eltern zum Teil selbst nicht, weil sie so anders waren.

Solche Aussagen klingen pauschal. Jeder Mensch ist anders. Und Generationen überschneiden sich immer.

Natürlich ist jeder individuell. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand in einer Grossfamilie mit fünf Kindern aufwächst oder ein Einzelkind ist. Aber es gibt Gegebenheiten, die für alle in diesem Alter gelten. Wenn jemand während des Kalten Kriegs aufgewachsen ist, hat das eine Auswirkung. Wenn jemand mit einem Smartphone aufwächst und damit jederzeit und überall Zugang ins Internet hat, wirkt sich das ebenso aus. Wenn man jederzeit auf dem Display in der Hand anschauen kann, was immer man will, prägt einen das anders, als wenn man bis 20 Uhr warten muss, bis die eine Lieblingssendung im Fernseher startet, der zudem im Wohnzimmer steht und mit der ganzen Familie geteilt werden muss.

Das heisst: Man wird vor allem durch den Zeitgeist in seinen Jugendjahren geprägt und kann danach nur schwer neue Einstellungen adaptieren?

In der Psychologie geht man davon aus, dass die Prägung mit 18 bis 20 Jahren abgeschlossen ist. In der Jugend ist die Peergroup, also der Freundeskreis, am wichtigsten, das heisst, man wird am stärksten beeinflusst von Menschen, die ungefähr gleich alt sind. Während es früher so war, dass man sich lieber an den älteren Jugendlichen orientierte, ist es heute umgekehrt. Die jüngeren sind noch moderner. Sie nutzen zum Beispiel Tiktok und sind noch mehr auf der Höhe der digitalen Zeit.

Ihre Befragung hat ergeben, dass sich die Generation Z am stärksten daran stört, wenn sich andere nicht an die Massnahmen halten. Den Babyboomern ist das relativ egal. Sind sie toleranter?

Ich würde sagen, sie sind «cooler». Unter ihnen weht der Geist der 68er, Grenzen sind da, um überschritten zu werden. Man muss sich nicht an alles halten. Regeln sind dehnbarer für sie. Für die Generation Z ist das ein Unding. Regeln geben ihnen Sicherheit in der analogen Welt. Das geht so weit, dass am Anfang der Pandemie auf die Frage: «Würdest du eine Demo der Klimajugend begrüssen?» mehr ältere Leute mit Ja geantwortet haben als jüngere.