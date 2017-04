In der Nacht auf Mittwoch ist es nochmals richtig kalt geworden. Vor allem im westlichen Mittelland sanken die Temperaturen selbst in den tiefen Lagen teilweise unter null Grad.

Um diese Jahreszeit gab es schon 15 cm Neuschnee

Wintereinbrüche im Frühling sind zwar nicht jedes Jahr die Regel, kommen aber immer wieder vor. So gab es seit der Jahrtausendwende in Regionen im Mittelland zweimal im April noch eine geschlossene Schneedecke. Am 5. April 2006 kamen über die Nacht zum Beispiel in Solothurn gleich 30 cm in zusammen, am 30. April wurde Bodenfrost registriert.



Der späteste Wintereinbruch dieses Jahrtausends führte am 17./18. April 2005 – also ziemlich zur gleichen Zeit wie dieses Jahr – zu Knickschäden an Sträuchern und Bäumen, da die 15 cm nasser Neuschnee schwer auf den schon belaubten Ästen lastete. 2005 hatte sich der Winter ohnehin endlos hinausgezögert, lag doch bis Mitte März in manchen Teilen des Mittellandes eine geschlossene Schneedecke. Ebenfalls noch in den März fiel die «Weisse Ostern 2008» – vom Karfreitag, 21. März, bis am 27. März war es teilweise schneebeckt und zwischenzeitlich errreichte die Schneehöhe fast 40 cm. Ein Phänomen damals: So richtig schneite es nur im Aaretal, im höher gelegenen Bern blieb es bei Regen grün.