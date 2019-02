Ein Beweis des Wandels kommt auch aus Japan:

Alle japanischen Sportler und Offiziellen werden 2020 an den Olympischen Spielen in Tokio nur Kleider und Schuhe aus recyceltem Material tragen. Das in Kobe ansässige Sportlabel Asics verarbeitet dazu gegenwärtig Polyesterfasern von 30'000 ausgetragenen Sportkleidungsstücken. Für die Uniformen der Offiziellen will die Firma PET-Plastikflaschen in Textilien umarbeiten. Überhaupt plant Japan nachhaltige Spiele: Sogar das Gold, das Silber und die Bronze der Medaillen wird aus entsorgten elektronischen Produkten stammen.