Mit seinem «Reverse-Engineering»-Projekt will er die Evolution nun umkehren und aus einem Huhn wieder einen Dinosaurier machen. «Wir wissen, dass der Hühner-Embryo im Ei einen längeren Schwanz ausbildet, der später absorbiert wird», sagt der Paläontologe. «Wenn es uns nun gelingt, die Gene zu identifizieren, die für die Absorption des Schwanzes verantwortlich sind, und wir sie abschalten, dann können wir Hühnern wieder einen langen Dinosaurierschwanz wachsen lassen.»

Horners Kollege Hans E. Larsson von der kanadischen McGill-Universität in Montreal konnte die Anlagen von ganzen 18 Wirbeln identifizieren; wohingegen ausgewachsene Hühner nur fünf Schwanzwirbel sowie das Pygostyl genannte Schwanzende aufweisen. «Wir erforschen ein ganz neues Entwicklungssystem», sagt Larsson. «Es hat mit der Körperachse zu tun, die von vorne nach hinten verläuft, und sie länger oder kürzer macht», erläutert der Biologe. «Der Mechanismus, der dies vorantreibt, beziehungsweise die Entwicklung auf dieser Ebene steuert, dürfte von weitreichender Bedeutung sein.»

Huhn mit Dino-Schwanz

Ein internationales Team um Biologe Bruno Grossi von der Universität in Santiago de Chile wollte wissen, inwieweit sich der Gang eines Huhnes durch einen schweren, langen Schwanz verändert. Zu diesem Zweck bastelten die Forscher einen künstlichen Dinosaurierschwanz, der ein bisschen wie eine Gummisaugglocke aus der Sanitärtechnik aussah, und befestigten diesen am Hinterteil des Tieres.

Dabei stellten sie fest: Um das zusätzliche Heckgewicht auszugleichen, verlagerte das Huhn sein Körpergewicht nach vorn, indem es den Anstellwinkel seiner Beine veränderte. So ähnelte der Gang stark jenem des laufenden Tyrannosaurus rex.

Der Dinosaurier schlummert noch an einer weiteren Stelle im Huhn. Sein Schnabel hat sich im Laufe der Evolution aus den sogenannten Prämaxillarknochen des Reptilienkiefers gebildet, wie die Paläontologen heute wissen. Die bei den Reptilien noch getrennten Knochen sind somit beim Huhn zum Schnabel verwachsen. Yale-Forscher um Paläontologe Bhart-Anjan Bhullar konnten die Aktivität der beteiligten Gene unterdrücken, sodass den Hühnern wieder eine Reptilienschnauze wuchs.

Damit nicht genug: Selbst die Baupläne von Zähnen sind nach wie vor im Huhn angelegt. Wissenschaftern um Thimios A. Mitsiadis am King’s College in London gelang es, das genetische Programm zu reaktivieren, dass für die Zahnentwicklung verantwortlich ist. Dadurch wuchsen den Hühnern wieder Zähne wie einst dem Archaeopteryx. Es sind also keineswegs nur die flaumigen Federn, die ein Küken mit einem Dinosaurier verbinden.