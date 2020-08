Berner Forscher suchen nach Leben im All: Nasa ist an ihrem Messgerät interessiert

(agl) Andreas Riedo und Niels Ligterink von der Universität Bern haben mit einer internationalen Forschergruppe Origin entwickelt, ein hochsensitives Massenspektrometer, das Kleinstmengen von Leben entdecken und identifizieren kann. Origin soll in einigen Jahren im Weltall nach bestimmten Amminosäuren suchen, wie die Universität Bern am Mittwoch mitteilte. Ein gleichzeitiger Nachweis bestimmter Amminosäuren liesse auf mögliches Leben schliessen.

«Das Überzeugende an unserer Technik ist, dass keine komplizierten Probenaufbereitungen vorgenommen werden müssen, welche das Resultat eventuell beeinflussen können», wird Andreas Riedo in der Mitteilung zitiert. Rieldo hat Origin in den Laboratorien der Weltraumforschung und Planetologie an der Universität Bern entwickelt. Das Massenspektrometer löst mit Laser-Impulsen kleine Mengen an Material von einer Oberfläche und analysiert diese in einem zweiten Schritt.

Einladung für Einsatz in der Arktis