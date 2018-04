Inmitten des subtropischen Mikroklimas gedeiht dieser tatsächlich und wird jeweils im Mai geerntet (Tee-Erntefest vom 11.–13. Mai 2018). «Diese Arbeit wird von zwei Japanern ausgeführt, die extra für eine Woche hierherkommen», erzählt Yvonne Dellamora, die uns in der Casa del Tè namens Loreley empfängt. Leider gibt es daraus nur gerade drei Kilogramm Tee, der jeweils sogleich ausverkauft ist.

Dafür kann man im Teehaus, das seit vergangenem Jahr vom Teefachgeschäft Länggass-Tee in Bern betrieben wird, eine riesige Auswahl an ausgesuchten Tees kaufen oder an japanischen Tee-Zeremonien teilnehmen.

Auch wenn die Grüntee-Pflanzen zur Familie der Kamelien gehören, wird man zum jetzigen Zeitpunkt keine Blüten sehen. Sie blühen von Oktober bis Januar. Anders in Locarno, der eigentlichen Heimat der Kamelien-Pflanzen. Neben den Palmen, die an jeder Ecke wachsen, sind die Kamelien das zweite Markenzeichen der Stadt am Lago Maggiore. Sie signalisieren das Frühlingserwachen.

Dieses Jahr ist zwar alles ein bisschen verzögert. «Sie werden dafür bis Ende April blühen», betont Natalie Lupatini von Ascona-Locarno Tourismus. Einen ersten Eindruck über die Vielfalt dieser majestätischen Pflanzen holen wir uns auf der Piazza Grande, die für einmal nicht im Zeichen des Films oder der Musik steht. Im Palazzo della Sopracenerina werden rund 200 Sorten in einer Ausstellung gezeigt. Hunderte von Handys und Fotokameras halten die vergängliche Pracht fest: Ein kräftiger Regenguss, und die zarten Blütenblätter werden braun.

1700 Pflanzen aus aller Welt

Regen ist zum Glück nicht in Sicht. Wir spazieren von der Piazza Grande Richtung Seeufer und erreichen den Parco delle Camelie in weniger als einer halben Stunde. Garten- und Parkliebhaber kommen schon auf dem Weg in denGiardini Jean Arp mit den Bronze-Skulpturen sowie im Parco della Pace mit den gigantischen Trauerweiden am Seeufer auf ihre Rechnung.

Der Shuttle-Bus hat soeben eine Ladung Kamelien-Liebhaber abgesetzt. Trotzdem kann man im Park die Blüten problemlos aus nächster Nähe betrachten. 2005 wurde der Parco delle Camelie eröffnet. Gegen 1000 verschiedene Sorten der Camellia japonica, wie sie botanisch heisst, sind hier in den Blumenbeeten mit Amphitheater, Wasserlauf und Teich hübsch arrangiert. Andächtig stehen die Besucherinnen und Besucher vor den immergrünen Sträuchern mit ihren Tausenden von Knospen.

Eine unglaubliche Vielfalt hat diese Pflanzengattung zu bieten. Strahlend leuchten die Blütenblätter in allen Farben zwischen Rot und Weiss. Manche haben feine farbige Streifen in verschiedenen Schattierungen, andere wiederum betören mit dicken gelben Staubgefässen oder der Symmetrie der Blütenblätter. Wie die Mrs. Tingley, die sage und schreibe 60 solche Blättchen hat.

Unser Guide Mark Graf hat ein Büchlein in der Hand und erklärt uns Details über die einzelnen Sorten. «Die Camellia Hagoromo mit ihren zarten weissen Blütenblättern gehört zu den schönsten der Welt», sagt er. Wir erfahren auch, dass gewisse der kapriziösen Kameliensorten dank ihrer öligen Samen auch für die Kosmetik genutzt werden.

Die Region um Ascona und Locarno bietet für Pflanzenliebhaber noch weitere Highlights. Sie sind mit dem Ticino Ticket bequem zu erreichen. Gäste, die mindestens eine Nacht im Hotel, auf dem Campingplatz oder in der Jugendherberge übernachten, erhalten diese Karte gratis. Ein Ausflug auf die schwimmenden Gärten zu den Brissago-Inseln gehört zweifellos zu den Attraktionen.

Die grössere der beiden Inseln ist der Botanische Garten des Kantons und mit 1700 Pflanzenarten aus allen Kontinenten ein wahres Paradies. Ebenfalls ein kleines Paradies hat sich Otto Eisenhut auf der anderen Seeseite in Gambarogno geschaffen.

Auf über 20 000 Quadratmetern hat der Baumschulist im Parco Botanico Tausende von Pflanzen gezogen, darunter an die 1000 Kameliensorten und 550 verschiedene Magnolien. Auch sie sind gerade in voller Blüte und mögen darüber hinwegtrösten, dass es nördlich der Alpen noch ein Weilchen dauert, bis der Frühling endlich Einzug hält.

