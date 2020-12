Zum Tod von Countrylegende Jeff Turner: Er verliebte sich in unser Land und blieb ihm treu bis zum Tod

Eigentlich kam Geoffrey «Jeff» Turner im Oktober 1980 von «Down Under» in die Schweiz, um Seminare für Stressbewältigung zu geben. Doch er verliebte sich in unser Land, entschloss sich, zu bleiben und begann, als ausgebildeter Chiropraktor und Osteopath mit Doktortitel in der Innerschweiz zu wirken. Doch da war noch etwas anderes: Bereits als Teenager hatte er in Sydney mit seiner tiefen Stimme begeistert – er sang klassische Lieder sowie Spiritual- und Gospelsongs.

Erster Schweizer Auftritt im Kleintheater Luzern

Seine musikalische Feuertaufe in der Schweiz erlebte er ebenfalls 1980 auf Bühne des Kleintheaters Luzern. Und sang mit beseelter Stimme ein Potpourri aus grossartigen Songs. Zwei Jahre später unterschrieb er einen Plattenvertrag mit Ex Libris, 1983 erschien sein erstes Album «Cowboys, Truckers And Lovers». 1984 spielte er in der Londoner Wembley Arena mit US-Superstars wie Tammy Wynett, Glen Campbell oder Johnny Cash, im selben Jahr brachte er beim internationalen Marlboro Country Festival das Zürcher Hallenstadion zum Kochen. 1988 gewann er für die Schweiz das Euro Country Music Masters, mit der höchsten je erreichten Punktezahl.

Die Liebe zum Gospel teilte er mit seinem Kollegen John Brack; 1988 erschien ihr legendäres erstes Weihnachtsalbum «A Time For Feelings», 1990 brachte er mit Maja Brunner und John Brack «A Time Together» heraus. Nach fünf goldenen und zwei Platin­alben folgte 1994 mit dem Musical «Jeff, The Western Musical Show» ein weiterer Karrierehöhepunkt.

Traurig, sich nicht mehr mit Musik befassen zu können

Auch mit zunehmendem Alter begeisterte Turner jährlich mit ausverkauften Konzerten beim Country-Festival im Zürcher Albisgüetli, wo er letztes Jahr nach 60 Bühnenjahren und rund 20 Erfolgsalben unter frenetischen Applaus Abschied nahm.

Nach dem Hirnschlag, dem mehrere kleine Schlaganfälle vorangegangen waren, taten Maria Turner, seit fast 40 Jahren seine Ehefrau, zusammen mit Sohn Ivan und Freunden alles, um ihm eine Rückkehr ins Leben zu ermöglichen. Er war «bei vollem Bewusstsein in seinem Körper gefangen und sehr traurig darüber, sich nicht mehr mit Musik befassen zu können.»