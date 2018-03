Das sieben Meter hohe bunte Werk "Wind Scultpure (SG) I" war vom Public Art Fund in Auftrag gegeben worden, der sich um Kunst im öffentlichen Raum in New York kümmert. Zur Einweihung am Mittwoch gab es ein dichtes Schneegestöber, am Donnerstag schmolz der Schnee dann langsam von der Skulptur herunter. Bis zum 14. Oktober soll die "Wind-Skulptur" am Südeingang des Central Park zu sehen sein.