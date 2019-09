Gegenständlich oder abstrakt? Dieses im 20. Jahrhundert als Glaubenskrieg ausgetragene Entweder-Oder schien für Roland Guignard (1917-2004) nicht zu gelten. In seinen Skizzenbüchern notierte er auf Reisen Ansichten von Städten und Landschaften, er fand in ihnen das ihm wichtige Spiel von Flächen und Überlagerungen, von perspektivischer Tiefe und Verschiebung. Abstrahierend nehmen bereits seine frühen Gemälde diese Bildfindungen, dieses Sowohl-Als-Auch auf. Die Ausstellung in der Galerie 6 zeigt mit Werken aus allen Schaffensperioden Guignards eigenen Weg zur reinen, geometrischen Abstraktion. Ein Weg, der ihn gar zum dreidimensionalen Objekt führte. Verkleinerte Auszüge aus seinen Skizzenbüchern sind als kleine Publikation zur Ausstellung erschienen.