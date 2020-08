Wie bedingungslose Liebe Leid bringt: David Grossman erzählt von drei Generationen Frauen in Israel

Sie haben alle reale Vorbilder: Vera, die Grossmutter, Nina, die Tochter, Gili, die Enkelin. Am Ende seines Buches «Was Nina wusste» dankt David Grossman Eva Panic-Nahir, der realen Vera. Mit ihr verband den preisgekrönten israelischen Schriftsteller eine jahrelange Freundschaft. Auch Evas Tochter Tiana Wages lernte der Autor kennen und bekam von beiden Frauen die Erlaubnis, ihre Lebensgeschichte in einem Roman zu verarbeiten. Doch legt Grossman grössten Wert darauf, dass er ihre Geschichte so erzählt, «wie sie niemals gewesen ist. Ich muss das, was existiert, selbst erfinden», sagte Grossman in einem Interview zu seinem neuen Buch.

In ihrem langen Leben liegt ein ganzes Jahrhundert

Panic-Nahirs langes Leben zwischen Reichtum und Armut, zwischen Bohème, Kommunismus, Gefangeneninsel und sozialistischem Leben im israelischen Kibbuz, zwischen Freiheit des Geistes und Gefangenschaft des Körpers ist so aussergewöhnlich, dass bereits mehrere Filme darüber gedreht und Biografien geschrieben wurden. Panic-Nahirs Handeln zeigt, wie Gewalt und Güte das Leben zeichnen, wie sehr aber auch bedingungslose, überwältigende Liebe Leid bringen kann.

Um zu vermeiden, dass ihr erster Mann Rade Panic als stalinistischer Spion und Verräter in Titos Jugoslawien denunziert wird, geht Eva Panic-Nahir ins Gefängnis und lässt dabei ihre sechsjährige Tochter zurück. Ihre Liebe zu ihrem Mann sei grösser als die zu ihrer Tochter, erklärte die reale Eva Panic-Nahir noch kurz vor ihrem Tod 2015. Tochter Tiana kämpft ein Leben lang mit sich, ihrer Mutter und der Vergangenheit, ehe sie diese Entscheidung akzeptieren und in Frieden mit ihrer Mutter leben kann.

Ein Roman wie ein Tanz, ein Tango vielleicht

In «Was Nina wusste» konzentriert sich Grossman ganz auf den innersten Kreis: Grossmutter Vera, Mutter Nina, Enkelin Gili. Und dazu erfindet er Raffael, den Sohn von Veras zweitem Ehemann. Raffael verliebt sich bereits im Alter von 16 Jahren unsterblich in die fast gleich alte Nina und wird ihr ein Leben lang zum sicheren Hafen, in den sie – nach langer Odyssee um die Welt – immer wieder zurückkehren kann. Gleichzeitig macht Grossman Enkelin Gili und Raffael zu Dokumentarfilmern. Aus der gemeinsamen Reise der vier in Evas Geburtsstadt Cakovec und auf die Gefangeneninsel Goli otok wollen sie einen Dokumentarfilm machen. Als Vorbereitung schaut Erzählerin Gili, deren Notizen als Skriptgirl letztlich den Roman ausmachen, alte Familienfilme an. Mit diesen kann sie auch ihren Notizen-Roman wie einen Film schneiden und vor und zurück durch Zeiten-, aber auch durch Gefühlsebenen springen.

Das Ergebnis ist ein Roman wie ein Tanz, ein Tango vielleicht. Mal unendlich langsam, mal rasend schnell bewegen sich die vier aufeinander zu und voneinander wieder weg. Formieren sich in wechselnden Formationen zu Dialogen, drehen aber auch in langen Monologen solo ihre Pirouetten. Sie haben viel zu bereden, sie haben viel zu lange geschwiegen. Nina kennt nur Schlaglichter aus der Vergangenheit ihrer Mutter, weiss fast nichts von der gemeinsamen Zeit ihrer Eltern. Sie erfährt erst jetzt, warum sie als Sechsjährige an einem Tag gleichzeitig Mutter und Vater verlor, bei der missgünstigen Schwester der Mutter aufwachsen musste und letztlich zum Strassenkind wurde.

Grossman zoomt auf die Gesichter der drei Frauen

Grossman erzählt das komplizierte Geschehen aus Vergangenheit und Gegenwart, aus grosser Welt- und kleiner Individualgeschichte, aus Gewalt und Liebe mit zuweilen minutiöser, auch filmischer Genauigkeit; immer wieder zoomt er sozusagen auf die Gesichter, zieht ihre Mimik und Gestik als Frontale in die Grösse. Dann wiederum fasst er zusammen und rafft das Geschehen von Jahren kurz zusammen, um später wieder seine Erzähler-Kamera schweifen zu lassen und das grosse Ganze einzufangen.

Das bildet die Spannung, die zwischen und jeweils in den vier Menschen steckt, perfekt ab und ergibt auch in der hervorragenden Übersetzung von Anne Birkenhauer eine Lesespannung, die den Leser schon bald atemlos weiterblättern lässt. «Was Nina wusste» ist nicht so komisch-brutal und so doppelbödig wie «Kommt ein Pferd in die Bar», nicht so berührend wie «Aus der Zeit fallen» und auch nicht mit Grossmans faszinierend-fulminantem Grosswerk «Eine Frau flieht vor einer Nachricht» zu vergleichen. Aber das zeigt nur einmal mehr, wie sehr es diesem Autor gelingt, sich und sein Schreiben mit jedem Buch neu zu erfinden.

David Grossman: Was Nina wusste. Roman. Übersetzt von Anna Birkenhauer. Hanser, 350 S.