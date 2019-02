Im derzeitigen Schweizer Filmnachwuchs steckt zweifellos viel Potenzial. Doch der Weg bis ganz nach oben ist weit. Wer könnte dereinst in Bruno Ganz’ grosse Fussstapfen treten? Wir haben die vier vielversprechendsten Leinwand-Talente unter die Lupe genommen:

Am Jahrhundert-Schauspieler Bruno Ganz werden sich noch Generationen von Schweizer Darstellern messen. Zu recht. Sein Können, seine Erfolge, seine Wandelbarkeit vor der Kamera und seine Ausstrahlung macht ihm so schnell niemand nach.

Der Tod von Bruno Ganz löst grosse Betroffenheit aus – weit über die Schweizer Landesgrenze hinaus. Denn der Schauspieler aus Zürich genoss in der ganzen Welt hohes Ansehen. Mit Kinoerfolgen wie «Wings of Desire» (Ganz als Engel!) oder «Der Untergang» (Ganz als Hitler!) machte er sich auf der Kinoleinwand unsterblich.

Der Zürcher teilt sich in «Radegund», einem von Bruno Ganz’ letzten Filmen, mit diesem die Leinwand. Basman spielt einen Soldaten, Ganz einen Richter. Das Weltkriegsdrama vom amerikanischen Meisterfilmer Terrence Malick könnte dieses Jahr in Cannes Premiere feiern.

Auffällig ist seine starke Leinwandpräsenz. Der athletische Schauspieler hat schon jetzt die Ausstrahlung eines waschechten Kinostars. Was ihm noch fehlt ist internationales Renommee.

Im Alter von 9 Jahren stand der Waadtländer erstmals vor der Kamera. Im Meisterwerk «Home» spielte er den jüngsten Spross einer Familie, die an einer Autobahn hauste. Seine Natürlichkeit vor der Kamera blitzte schon damals auf.

Mottet Klein spielte in drei weiteren Filmen von «Home»-Regisseurin Ursula Meier, die sein Talent kontinuierlich förderte.

Der 20-Jährige ist inzwischen vor allem in belgischen und französischen Filmen zu sehen, zuletzt an der Seite von Catherine Deneuve. Sein selbsterklärtes Ziel ist der Sprung nach Hollywood – dazu muss er noch an seinem Englisch feilen.

Carla Juri (34)