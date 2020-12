«Weihnachtssongs sind wie alte Freunde»: Jamie Cullum hat das beste Weihnachtsalbum der letzten Jahre geschrieben

Mit «The Spirit Of Christmas» von Ray Charles oder «Songs For Christmas» von Sufjan Stevens. Mit diesen Platten holst du dir Wärme und Schönheit ins Haus. Sie werden ein lieb gewonnener Teil deiner Weih­nachts­tradition. So einen Klassiker, ja einen treuen Lebensbegleiter, habe ich auch erschaffen wollen.

Ich habe versucht, meine Stücke von den Klassikern abzuleiten. Ich wollte ein Stück wie «Santa Claus Is Coming To Town» schreiben, und daraus wurde dann «The Jolly Fat Man». Im Unterschied zu einem herkömmlichen Album sind die Themen ja stärker vorgegeben, und auch die musikalische Umsetzung. Innerhalb dieses Weihnachtskorsetts etwas Originelles zu finden, das war das Schwierige und zugleich der grosse Spass. Es ist echt hart, gegen die George Gershwins und Cole Porters dieser Welt anzutreten. Aber es war eine Freude, mich dieser Herausforderung zu stellen. Die Lieder sollten klingen wie alte Weihnachtspullis. Nur frisch gewaschen.

Wundervoll und kulturell chaotisch. In unserer Familie kommt einiges zusammen. Die jüdische Seite meines Vaters, von denen einige Weihnachten sehr mögen. Dazu meine Mutter mit ihren indischen und burmesischen Wurzeln. Auf dem Tisch standen indische Leckereien und ein Truthahn, es war ein wunderbar komisches Durcheinander. Einmal im Jahr, an Weihnachten, zelebrierten meine Eltern ihre jeweiligen Kulturen ohne Hemmungen.

Also werden Sie am Heiligen Abend keinen Bart umschnallen und einen Bauch umhängen?

War das sonst nicht so?

Leider nicht. Die Eltern meiner Mutter sind aus Birma und aus Indien. Mein Vater ist Jude, er kam in Jerusalem zur Welt. Beiden wurde in Grossbritannien eingebläut, ihre Wurzeln möglichst zu verstecken, um in die britische Kultur hineinzupassen. Das war in den Fünfzigern.

Das ist etwas traurig.

Ja, das ist es. Meine Grossmutter stammt aus Deutschland. Sie konnte vor den Nazis fliehen. Nach dem Krieg, als sie in England heimisch wurde, hatte sie Angst, Deutsch zu sprechen, aber auch Jüdisch. Also tat sie so, als sei sie eine Hausfrau aus der britischen Arbeiterklasse. In Wirklichkeit war sie eine sehr clevere Lady aus Preussen. Auch meine Mum hat sich lange versteckt. Wenn sie auf ihre etwas dunklere Hautfarbe angesprochen wurde, hat sie immer behauptet, das komme von der Sonne. Ihr Bruder hatte diese Option nicht, denn er sieht wirklich sehr indisch aus. Von meiner Mutter hiess es dagegen immer, ihr Look sei «exotisch».

Sind Sie selbst je mit Rassismus in Kontakt gekommen?

Nein. Aber ich weiss, dass mein Onkel sehr darunter litt. Doch meine Familie sprach nicht gross über diese Dinge, als ich ein Kind war. Das wurde alles vor mir ferngehalten.

Wie gehen Sie mit Ihren Töchtern mit dem Thema um?

Sehr offen. Lyra und Margot sind fasziniert davon, wo ihre Grosseltern herkommen. Es ist ein grosses Glück, in einer Zeit aufzuwachsen, in der wir ermutigt werden, über unsere Vergangenheit zu sprechen. Auch mit meinen Eltern rede ich längst über ihre Kindheit und ihre Nachkriegstraumata.