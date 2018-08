Noch nie gehört? Nun, machen wir einen Test: Liefen Ihre Lieblingsfilme der letzten dreissig Jahre eher in den Arthouse-Kinos als in den Multiplex-Palästen? Ja? Dann sind die Chancen gross, dass im Abspann Hopes Name zu lesen war.

Dass wir Ted Hope nicht Mister Kino nennen, liegt an seinem heutigen Job. Seit 2015 leitet er die Filmabteilung der Amazon Studios, die ihre Filme und Serien, ähnlich wie Netflix, auf einer Streamingplattform anbietet.

Hope ist derzeit am Filmfestival in Locarno unterwegs, wo ihm ein Ehrenpreis für sein Lebenswerk verliehen wurde. Eine ideale Gelegenheit, um mit ihm über jenes Thema zu sprechen, das derzeit wie ein Schatten über der gesamten Filmbranche hängt: der Zuschauerrückgang in den Kinos.

Während von Januar bis Juli 2018 fast 20 Prozent weniger Zuschauer in die Schweizer Kinos gingen als im selben Zeitraum 2017, legen Streaminganbieter wie Amazon und Netflix kontinuierlich zu.

«Denkfehler in der Filmbranche»

Ist das Kino etwa am Ende? «In der Filmbranche herrscht ein Denkfehler», sagt Hope. «Wir befinden uns wegen Streaming weder am Ende einer Ära noch an einem Anfang, sondern noch mitten in einem Prozess, in einem Wandel.»

Was er meint: Früher habe man mit geringen Mitteln wenige Filme gemacht, heute mache man mit grossen Mitteln viele Filme. Weil Streamingunternehmen in der Filmproduktion mitmischen, stehen Zuschauern heute so viele Filme zur Auswahl wie nie zuvor.

Zu viele? Hope winkt ab: «Je grösser das Angebot an Filmen, desto besser lernen wir einzuschätzen, was gut ist und was nicht. Mit Filmen ist es wie mit Essen oder gutem Wein.»

Nur: Wo führen wir uns diese Filme zu Gemüte? Im Kinosaal oder zunehmend auf der Couch? Geht denn der Filmchef von Amazon noch ins Kino? «Natürlich», sagt Hope und lacht.

«Einen Film im Kino mit anderen Menschen zu sehen, ist ganz anders, als ihn daheim alleine zu schauen. Ich liebe es, wenn der Typ neben mir in Tränen ausbricht, oder wenn das Kind in der vorderen Reihe sich vor Lachen nicht einkriegt. Diese Reaktionen, diese mit wildfremden Menschen geteilten Erfahrungen machen das Filmerlebnis lebendig.»

Amazon-Filme laufen im Kino

Anders als bei Konkurrent Netflix laufen neue Amazon-Filme zunächst ein bis zwei Monate in den Kinos, bevor sie auch auf der Streamingplattform zu sehen sind. Dank dieser Strategie werden Amazon-Produktionen regelmässig an renommierte Filmfestivals eingeladen («The Big Sick» lief in Sundance, «The Man Who Killed Don Quixote» in Cannes) sowie für Filmpreise nominiert.

Das Filmdrama «Manchester by the Sea» gewann 2017 zwei Oscars und ist bislang Amazons grösster Erfolg; das graue T-Shirt, das Hope während unseres Gesprächs anhat, trägt einen Aufdruck des Filmtitels.