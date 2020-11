Dieser Tage kommt sich der Musikkritiker wie der Tatort-Kommissar vor: Gesucht wird allerdings kein Mörder, sondern ein Konzert. Wer spielt noch? Wer darf überhaupt spielen?

Bei einem Homepage-Besuch des Luzerner Sinfonieorchesters kriegen wir glänzende Äuglein: Neben «Abgesagt» und «Verschoben» sehen wir, dass am 1. und 2. Dezember Klavierlegende Martha Argerich im KKL auftreten soll!

Doch der Kulturtempel ist doch zu? 50 Leute in einem Saal mit 1890 Plätzen? «Wirtschaftlich unmöglich!», jammert der Verwaltungsratspräsident. Seit 1. März hat man Kurzarbeit, eine zusätzliche Million floss aus dem Hilfspaket des Bundes, weitere «Hilfe» wird erwartet.

Das ist in Ordnung, aber eine Zwischenbemerkung sei erlaubt: Das Berliner Konzerthaus am Gendarmenmarkt bietet Musikern der Freien Szene seine Säle im kommenden Jahr für zwei Monate kostenlos an.

Besser bzw. schlechter als das KKL kann man den Stellenwert der Kultur nicht zeigen. Derweil die zwei KKL-Restaurants und das Kaffee offen sind, bleiben die zwei Konzertsäle geschlossen. Im Restaurant «Le Piaf» dürfen sich 50 (oder mehr) Leute ohne Maske aufhalten, derweil in den Konzertsälen nicht mal 50 Besucher mit Maske eingelassen werden.

Wen wunderts: Die Gastronomie lobbyierte vor dem Teil-Lockdown enorm, die Kultur erwachte zu spät, trat nicht geschlossen auf, nickte den Bestimmungen zu. Aber es ist an den Sinfonieorchestern, Ensembles und Solisten, Lärm zu machen – oder konkret: zu spielen.

Will man bis Januar schweigen? Bis April? Was einst Grundversorgung war, droht im Frühling Beigemüse in unserem geistigen Menüplan zu werden. Viele werden dann gemerkt haben, dass es bequemer und billiger ist, beim Brotbacken Netflix zu schauen, als am Abend einen Konzertsaal aufzusuchen.

Im Juni hofften wir das Thema Klassik-Livestreams abhaken zu können. Denkste! Es geht wieder los. Und wie... Erbärmlich war der Stream-Auftritt des Zürcher Kammerorchesters diese Woche. Darum der Aufruf: «Spielt!». Wagt es, vor 50 Leuten aufzutreten. Die Schutzkonzepte hielten den Kontrollen bestens stand.

Sterben ist teurer als nicht spielen

Wie im Festivalsommer sieht man auch jetzt, dass eher die Kleinen dazu bereit sind. Das Künstlerhaus Boswil etwa. Oder Konzertveranstalter Jürg Hochuli: Er war einst der erste, der wegen eines Dutzends nicht verkaufter Karten die Redaktionen anrief und um eine Vorschau bat. Jetzt geht er mit Schweizer Kammerensembles in die Zürcher Kirche St. Peter, lässt vor 50 Leuten spielen. «Wir machen Konzert!» heisst die neue Reihe.

Der Normalpreis für eine Karte beträgt 48 Franken, es können aber auch «Solidaritätstickets» à Fr. 120.– gekauft werden: Die Differenz ermöglicht eine ermässigte Studentenkarte für dieses Konzert und/oder wird anteilig auf Musiker und Konzertveranstalter aufgeteilt. Geld macht Hochuli mit den «Wir machen Konzert!» nicht, aber er sagt: «Sterben ist noch teurer».

Die Musiker finden sein Engagement toll, auch wenn die Honorare wegen der Beschränkung auf 50 Besucher kleiner ausfallen – ausfallen müssen.

Das Tonhalle-Orchester hingegen hat kapituliert, bis 10. Januar geht nichts. Bei so wenigen Besuchern lohne es sich wirtschaftlich nicht. Aber was heisst das, dieses Lohnen? Klar, man ist ein Dampfer, hat wegen des Umzuges in die Tonhalle Maag Schulden, ist in Kurzarbeit, weiss nicht mal, ob das Geld dafür auch fliessen wird. Aber jetzt werden die Musiker fürs Schweigen bezahlt, üben hoffentlich täglich ihre Tonleitern.