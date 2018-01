Wer Anna Schinz erblickt, denkt sich: Dieses Gesicht kenne ich doch. Kein Wunder: Die 30-jährige Schauspielerin, aufgewachsen in Bubikon im Kanton Zürich, hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einer Konstante im Schweizer Film entwickelt. Praktisch überall war sie schon zu sehen: in mehreren «Tatort»-Folgen (2011–2015), im «Heidi»-Kinofilm (2014), im TV-Zweiteiler «Gotthard» (2016), in den Serien «Wilder» (2017) und «Der Bestatter» (2018).

Kleine bis mittelgrosse Rollen waren das jeweils gewesen – bis jetzt. Jetzt startet Schinz durch. Im SRF-Zweiteiler «Private Banking», ausgestrahlt Mitte Dezember, bestach sie in ihrer ersten grossen Rolle. Und erntet nun dafür an den Solothurner Filmtagen (25.1.–1.2.) den Schweizer Fernsehfilmpreis 2018. «Das ist mein erster Filmpreis überhaupt», freut sich die Schauspielerin beim Gespräch mit der «Schweiz am Wochenende». «Er bedeutet mir sehr viel und ist auch eine grosse Motivation.»

Hinter den Kulissen des SRF-Zweiteilers «Private Banking»: