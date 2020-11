Vor 30 Jahren starb Friedrich Dürrenmatt: Warum er uns immer noch beunruhigt und inspiriert

Was soll man mit einem solchen Klassiker anfangen? Mit einem, dessen berühmte «Physiker» und die «Alte Dame» bereits in der Schulzeit durchgekaut worden sind? Ist er zu Tode gespielt? Keineswegs! Die Alte Dame klackt ihr Prothesenbein als ein zeitlos-gruseliges Rachesignal gegen Bigotterie und Käuflichkeit immer und immer wieder auf die Bühnenbretter der globalen Theaterwelt. Sie wird uns überleben – und mit ihr der Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. Aber sonst? Es sind mindestens vier weitere Gründe, weshalb der Jahrhundertautor noch lange wie ein lachender Meteor über uns torkeln wird. Denn vereinnahmen liess er sich nie. Nie reihte er sich ein in das Gefolge einer Partei, einer Ideologie, einer Religion – und blieb ein scharfzüngiger Selbstdenker und Aussenseiter, oft mit ruppigem Humor, meist erfrischend und überraschend. 1) Das Gelächter über die Apokalypse Man vermisst wohl genau dies: sein ungeheuerliches Gelächter. In der Schweizer Literatur überwiegen ja die bescheidenen Grübler. Und Humor, auch in schwarzer Einfärbung, würde man dem hiesigen Literaturschaffen auch mehr wünschen. Womöglich hat Dürrenmatts Antipode Max Frisch nachfolgende Generationen zu sehr geprägt. Was war das doch für ein Künstler, der wie ein barocker Fürst über dem Neuenburgersee thront, durch sein riesiges Teleskop ins Weltall starrt und mit schallendem Gelächter den apokalyptischen Weltzustand immer wieder neu als Mafia-Veranstaltung verspottet!

Sein Lebensstil und sein Auftreten waren Ereignis genug, ihm einen Ehrenplatz zu sichern. Ein üppiger Genussmensch, legendärer Weinsäufer und Provokateur. Ein Egomane, der als Dramaturg die Intendanten und Regisseure auf die Palme brachte, weil er alle Stücke, auch Shakespeare, in eine Dürrenmatt-Dramaturgie umgeschrieben hat. Er war ein spendabler Zeitgenosse, der seinen Freund Ludwig Hohl durchfütterte – und vor allem ein anhänglicher Ehemann. Wenn man seine Briefe an Lotti liest, begegnet einem ein zartbesaiteter Mann, der verzweifelt gegen deren Depressionen anschreibt und sich nach jedem Seitensprung reumütig entschuldigt.

Ulrich Weber hat in seiner neuen Dürrenmatt-Biografie unter anderem diese Seiten des Autors belegt, auch die Spitalaufenthalte wegen Diabetes und Herzinfarkten. Erschütternd: Lottis Asche habe er allein und heimlich im Garten vergraben, nach 36 symbiotischen Ehejahren. Die Kinder waren nicht eingeweiht, fanden es barbarisch. Eher erinnert man sich an den witzigen Dürrenmatt, immer für eine Pointe gut: Etwa, als er am Bankschalter eine Million Schweizer Franken verlangte, die ihm in bar bereitgestellt wurden. Er gab sie gleich zurück, wollte nur mal so viel Geld vor Augen haben. 2) Das autobiografische Spätwerk gilt es noch zu entdecken Heute, da das autobiografische Schreiben von Karl Ove Knausgard bis Annie Ernaux omnipräsent ist, wirkt Dürrenmatts eigenwilliges Verhältnis zum Autobiografischen inspirierend. Privates liess Dürrenmatt nämlich erst in späten Jahren an die Öffentlichkeit und schloss es lange Zeit kategorisch aus seiner Literatur aus. Er gehöre nicht zu den Exhibitionisten unter den Schriftstellern, die ihren Fall zur Welt machen, schrieb er und zielte auf Max Frisch. Er selbst habe umgekehrt die Welt zu seinem Fall gemacht, sah zuletzt den von ihm trotzdem bewunderten Frisch als die notwendige Korrektur seines Schreibens.

Als Dramatiker hatten sie sich zu Höchstleistungen angestachelt, 1956 gar an einem gemeinsamen, nie beendeten Drama gearbeitet. Warum Dürrenmatt dennoch in den «Stoffen» 1981 und 1989 Autobiografisches preisgab? Er sah ja ein delikates Problem: Schämen würde er

sich, sein privilegiertes Leben angesichts des Schicksals von Millionen anderen «schriftstellerisch zu verklären».

Aber den Ballast angehäufter und Fragmente gebliebener Stoffe wolle er loswerden. Seine Autobiografie sei darum die Geschichte dieser Stoffe, die sein schriftstellerisches Denken insgesamt ausmachten. Weil er Erinnerung mit Essays und für ihn typischen Parabeln verschränkt, wird das zum Ereignis. Die Erinnerungsbilder sind bereits mit Groteskem gesättigt. Das Dorf Konolfingen: am ehemaligen Hinrichtungshügel gelegen, umgeben von Schlösschen, deren letzter Besitzer betrunken erfroren war; das Sagenspiel

im Theatersaal endet mit einem Bergsturz; die Lokomotiven am Bahnhof urweltliche Kolosse; der reichste Mann im Dorf ein frömmelnder Zahnarzt;

die Bibel der Mutter ein Buch der Katastrophen – und die Erkenntnis: Das Dorf sei nicht die Welt, sondern werde «von der Welt bestimmt, vergessen oder vernichtet». Im Gymnasium habe er sich wie ein im Labyrinth gefangener Minotaurus gefühlt; auch bekennt er, in seiner Jugend habe ihm «ein nebulöses Parteinehmen für Hitler» für die «Opposition gegen die väterliche Welt» gedient. Kurze Zeit habe er sich gar einer frontistischen Jugendorganisation angeschlossen. Es sei eine dilettantisch-groteske Veranstaltung gewesen. Da kommen viele Elemente seiner späteren Dramen zusammen. Besonders interessant ist das problematische Verhältnis der Kindheitsmuster zur späteren Weltdeutung. Dürrenmatt setzte sich mit diesem grossen Buch dem Risiko aus, als einer zu gelten, der noch als Erwachsener die Welt mit erschreckten Kinderaugen als groteskes Labyrinth und den Menschen als «ein Raubtier mit manchmal humanen Ansätzen» sieht. 3) Politisch ist er schwer einzuordnen und bleibt spannend Auch wenn Friedrich Dürrenmatt im Gegensatz zu Max Frisch und Adolf Muschg nie Wahlkampf für die Sozialdemokraten gemacht hat: Ein bürgerliches Publikum öffentlich zu blamieren, scheint ihm Freude bereitet zu haben. Die 15 000 Franken Preisgeld des Grossen Literaturpreises des Kantons Bern 1969 verschenkte er noch vom Rednerpult herab an drei Aussenseiter. Unter anderen an den Militärdienstverweigerer und Zivildienst-Initianten Arthur Villard. Noch zwanzig Jahre später bemerkte er in seiner berühmten Rede «Die Schweiz – ein Gefängnis» für den tschechischen Dissidenten Vaclav Havel bissig, dass die Schweiz ihre eigenen Dissidenten der Gewaltlosigkeit, eben die Militärdienstverweigerer, ins Gefängnis stecke.

Er meinte das Bild der Schweiz als Gefängnis eben nicht nur als Metapher, sondern auch konkret und nicht nur auf den Fichenskandal gemünzt. Die anwesenden Bundesräte Furgler und Koller hätten ihm danach den Handschlag verweigert, erzählte er später. Sein Bonmot «Die Abschaffung der Armee wäre ein ungeheurer Akt der Vernunft» hielt 1996 Verteidigungsminister Adolf Ogi nicht ab, mit Selbstironie eine Ausstellung Dürrenmatts zu eröffnen. Die Schweiz also keine Tragödie, sondern eine gemütliche Posse? Dürrenmatt ein Pazifist? Wenn man 1987 sein Verständnis für den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan hörte, konnte man sich wundern:

Der Islam ist die irrationale Sprengbombe unserer heutigen Zeit… Ich begreife da die Russen.

Sie hätten 50 Millionen Muslime im eigenen Staatsgebiet, sagte er mit Blick auf den Fundamentalismus. Dürrenmatt der Prophet? Jedenfalls ein beunruhigender Provokateur: «Ich sehe die Alte Welt in einem erbittert geführten Wirtschaftskrieg», sagte er noch 1989. Das kommt einem bekannt und aktuell vor, wenn man an Trump und Xi Jinping denkt. Spöttisch beschrieb er 1967 einen Schriftstellerkongress in Moskau als «politische Messe mit einer festgelegten heiligen Liturgie». Ein Sozialist war er nie. Als Konservativer mag man ihn verstehen, weil er überzeugt war, dass der Mensch und mit ihm die Welt nicht zu bessern sei. Dazu passt sein ätzender Kommentar zu wieder aktuellen Weltraumfantasien:

Dass der Papst im gleichen Jahre, da er vor dem Bildschirm die Mondlandung segnete, die Pille verbot, symbolisiert die Katastrophe, der wir, schneller als den Sternen, entgegeneilen.

Mit der Mondlandung 1969 habe kein neues Zeitalter begonnen, «sondern der Versuch, sich aus dem unbewältigten 20. Jahrhundert wegzustehlen». Dass dazu das Existenzrecht Israels gehört, bewies er 1974, in einer Zeit, als viele die palästinensischen Terroristen als Freiheitshelden sahen, mit einem 240 Seiten dicken Buch – ohne Spott, mit grosser Loyalität: «Ich stelle mich hinter Israel.» 4) Das Versäumnis, ihm den Nobelpreis zu überreichen Marcel Reich-Ranicki, der den «Besuch der Alten Dame» 1956 auf Polnisch übersetzt hatte, sagte 2001:

Ich habe in Stockholm um den Nobelpreis für Literatur für Dürrenmatt gebettelt. Trottel sind das. Natürlich hätte Dürrenmatt den Nobelpreis verdient.