Vor 25 Jahren stachen die Musikpiraten in See – die Einführung von MP3 sorgte für hohen Wellengang

Um Pirat zu werden, brauchte es nicht viel. Einen Computer, ein Modem und etwas Geduld. In den späten 1990er-Jahren dauerte der Download von ein paar Megabyte noch ein paar Minuten. Aber die Piraten schienen Geduld zu haben: Immer mehr segelten über die Weltmeere der Internetpiraterie. Sie schossen mit Kanonen aus ihren Kuttern gegen die Flugzeugträger der Musikindustrie. Am Ende siegte die schiere Masse gegen die gepanzerte Flotte. Stetes Feuern senkt den Kahn.

In Zahlen ausgedrückt: Im Jahr 2000 setzte die Musikbranche in der Schweiz knapp 373 Millionen Franken um, 2019 waren es noch 183,5. Noch dra­matischer sieht es bei den verkauften physischen Tonträgern aus. Noch 33 Millionen Franken gaben die Schweizer Musikkonsumenten für CDs, Kassetten und Platten aus. Das ist weniger als ein Zehntel des Standes der Jahrtausendwende. Die Piraten haben ­weltweit Tausende Arbeiter in der Musikindustrie über die Planken geschickt, Plattenfirmen in gefährliche Schräglage gebracht und den Traum vom Leben als Musiker erschwert.

Die Musikbranche ist nicht die einzige Branche, die mit den Folgen der Digitalisierung zu kämpfen hat. Aber sie war wohl die erste, die die volle Härte zu spüren bekommen hat. Auch weil sie in den entscheidenden Momenten geschlafen hatte.

Der Kampf gegen die Musikpiraten wirkte anfänglich vollkommen hilflos. Spektakuläre Gerichtsprozesse rund um den Globus. Aber für jeden geschlossenen Piratenhafen öffneten zwei andere. Und anstatt sich auf einen gemeinsamen Weg zu einigen, verlor sich die Branche in Einzelkämpfen. Viele Schlachten mindern die Siegeschancen vermeintlich mächtiger Armeen.

Apple rettet die Industrie vor dem Untergang

Karlheinz Brandenburg sagt, dass man die Musikindustrie früh darüber informiert habe, dass es einheitlichen Kopierschutz benötige und dieser die zahlenden Kunden nicht einschränken dürfe. Nur: Er fand kein Gehör. Es gab so viele Kopierschütze wie Labels und teilweise absurde Einschränkungen für die Käufer von Tonträgern. So liessen sich beispielsweise gewisse Musik-CDs am Computer gar nicht erst abspielen. Deutlich kreativer als die Musikbranche waren die Piraten. All die Kopierschütze waren rasch geknackt – böse Zungen behaupteten, dass die gleichen Leute den Kopierschutz programmierten und den Schlüssel dazu ins Internet stellten. So konnte man gleich wieder Geld verdienen mit dem Programmieren eines neuen Codes.