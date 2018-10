Es gibt Schriftsteller, die sich früh ihrer zukünftigen Berufung bewusst sind. Thomas Mann beispielsweise schrieb Aufsätze für eine Schülerzeitschrift und setzte in einem Brief neben seiner Unterschrift die Bezeichnung «Lyrisch-dramatischer Dichter». Dann gibt es Autoren und Autorinnen, die scheinbar durch Zufall den Weg zum Schreiben finden. Zu Letzteren gehört die südkoreanische Autorin Bae Suah. Die 1965 in Seoul geborene Schriftstellerin sitzt in einem Café in der Zürcher Altstadt und erinnert sich genau an das Gefühl, als sie ihre erste Kurzgeschichte geschrieben hatte: «Ich war selber überrascht, zuvor hatte ich nie irgendetwas geschrieben und hatte nie geträumt, Schriftstellerin zu werden.»

Die Kurzgeschichte «A Dark Room» wurde 1993 veröffentlicht. Seither hat sie zahlreiche Erzählbände, Romane und Essays veröffentlicht und zählt zu den herausragendsten Autorinnen Südkoreas. Auf Einladung des Literaturhauses lebt Bae seit Juli für ein halbes Jahr als Residenzautorin in der Limmatstadt. Heute Abend liest sie in Zürich aus dem Roman «Die niedrigen Hügel von Seoul» vor, der bald auf Deutsch vorliegen wird; bisher sind Baes Werke nur auf Koreanisch oder Englisch erhältlich. Im Roman erzählt sich eine Zufallsgemeinschaft von Reisenden und Emigrierten Geschichten über eine mysteriöse Schauspielerin. Es sind Geschichten über das Reisen und das Fremdsein. Themen, die auch in ihren bisherigen Erzählungen anklangen.

Ein Satz nach dem anderen

Nachdem Bae zunächst an der Universität Chemie studiert und als Beamtin für das Verteidigungsministerium gearbeitet hatte, fand sie zur Schriftstellerei. Ihre ersten Gehversuche als Autorin unternahm sie an einem Ort, an dem die künstlerische Schöpfung nicht im Vordergrund steht: in einem Kurs für Tastaturschreiben.