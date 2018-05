Während fünf Jahren betätigte er sich als «Farmer», baute Hanf und Tomaten an und zog Hühner auf. Glücklicherweise fand Negrito am eingangs erwähnten Nachmittag doch noch seine Gitarre unter dem Sofa, sonst kämen wir nicht in den Genuss seiner Musik. «Zu diesem Zeitpunkt wollte ich einfach auf die Strasse gehen und spielen», so Negrito. Dabei griff er auf die ursprünglichste aller amerikanischen Musikformen zurück: den Blues.

2015 schickte er ein selbst gedrehtes Video für einen Wettbewerb des Radiosenders NPR. Das spärlich instrumentierte «Lost in A Crowd» wurde zum Sieger des Wettbewerbs erkoren. Diesmal liess der Erfolg nicht auf sich warten. Als Fantastic Negrito gewann er mit dem Album «The Last Days of Oakland» 2017 gleich einen Grammy – den Oscar der Musikindustrie.

Eine unbändige Energie

Der Einfluss des Delta Blues von Lead Belly oder Skip James ist in Fantastic Negritos Musik deutlich hörbar. Doch er verpasst ihm seinen persönlichen Anstrich. Mal ist er nah am Hardrock, springt zum Country-Blues über oder steigert sich fast bis zur Heiserkeit in den Soul. Hinter jedem Lied spürt man eine unbändige Energie, die sich auf den Hörer überträgt.

In seinen Songs singt er unter anderem über steigende Mieten oder über Polizeigewalt gegen Afroamerikaner, ohne dabei politische Aussagen einzuhämmern: «Mir gefällt das Wort ‹politisch› nicht. Für mich bedeutet es, dass du ‹full of shit› bist. Ich sehe einfach, was um mich herum geschieht. Wenn Menschen drei Jobs haben, um ihre Rechnungen abzubezahlen, dann rede ich darüber.» Mit Fantastic Negrito setzt das Bluesfestival Baden am 26. Mai ein krönendes Abschlusskonzert, das die Menge anheizen dürfte. Als Leckerbissen werden die Besucher Lieder aus «Please Don’t Be Dead» zu hören bekommen, einen Monat, bevor das zweite Album offiziell veröffentlicht wird.