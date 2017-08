Gregory galt als einer der ersten schwarzen Komiker, der in den frühen 1960er Jahren auch vor weissem Publikum auftrat und Erfolge feierte.

Der 1932 in St. Louis geborene Schauspieler und Satiriker setzte sich in seinen Comedy-Auftritten mit Rassismus und Bigotterie auseinander. Er war in der Bürgerrechtsbewegung Civil Rights Movement um Martin Luther King aktiv und kandidierte 1968 für das Präsidentenamt in den USA. Gregory veröffentlichte auch Alben, schrieb Bücher und trat in Talkshows auf.

Der US-Bürgerrechtler Jesse Jackson schrieb auf Twitter: "Er lehrte uns das Lachen. Er lehrte uns das Kämpfen. Er lehrte uns das Leben. Dick Gregory war der Gerechtigkeit verpflichtet. Ich vermisse ihn bereits."