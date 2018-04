Es war ein Schock: Am 3. März 1995 wählte der Schweizer Jazzmusiker Urs Blöchlinger den Freitod. Die Schweizer Jazzszene war bestürzt und tief betroffen, denn mit dem Saxofonisten und Komponisten Urs Blöchlinger verlor sie einen der bedeutendsten Vertreter.

Wir erinnern uns an die Anfänge im anarchisch-humorigen «Jerry Dental Kollekdoof», an seinen fulminanten Auftritt mit seinem Trio am Jazzfestival in Willisau, an seine Formationen «Legfek», «Bermuda Viereck», «Kutteldaddeldu», an seine Projekte mit Grossformationen sowie an das Duo «Blochbaum» mit Christoph Baumann. Vor allem aber an sein überbordendes, originelles Saxofonspiel (Alto, Sopranino und Bass). Daneben schrieb er Film- und Theatermusik, das Kindermusical «Nemo» und ein Programm für die Schlieremer Chind.

Gegen das Vergessen

Urs Blöchlinger war ein Getriebener, ein Besessener, ein kompromissloser Musiker, der durch die Szene wetzte und wühlte. Mit seinem Elan, seiner Energie und Originalität als Saxofonist wie Komponist war er ein unermüdlicher Antreiber, eine Leitfigur des CH-Jazz. Umso bedauerlicher, dass der Aargauer Musiker immer mehr in Vergessenheit geriet.

«Urs Blöchlinger Revisited» heisst das Projekt gegen dieses Vergessen. Angeregt von den Stanser Musiktagen, will die siebenköpfige Band das reiche kompositorische Schaffen von Blöchlinger in Erinnerung rufen. Denn für Baumann war «Blö» nicht nur Saxofonist, sondern auch ein «fantastischer und fantasievoller Komponist, der ein grosses und vielfältiges Werk hinterlassen hat».

«Er gehört sicher zu den besten Schweizer Jazz-Komponisten», sagt Baumann. Immerhin einen kleinen Teil davon hat die Band aus dem Fundus seines langjährigen Weggefährten und Schlagzeugers Dieter Ulrich ausgegraben und will für die Nachwelt «einen neuen Blick auf das Werk wagen und es revitalisieren».