Zwölf Bilder des Brooklyn Museum in New York kommen am 15. Oktober unter den Hammer. Alte Meister gar, wie Lucas Cranach d. Ä., Donato de’ Bardi oder berühmte Vormoderne wie Gustave Courbet und Camille Corot. Die Meldung verbreitete sich schnell. Dass Museum ihre Schätze verkaufen, geht eigentlich gar nicht. «Mich hat die Meldung nicht überrascht», sagt Tobia Bezzola. Der Direktor des Luganeser Kunstmuseums MASI ist Präsident der Schweizer Sektion des wichtigen internationalen Museumsrates ICOM. Im April habe die Association of Art Museum Directors in den USA beschlossen, wegen der Coronakrise das Verkaufsverbot für Museen zwei Jahre aufzuheben. Bezzola sagt:

Die Museen brauchen Cashflow.

In den USA leben die Museen von Eintritten und Shop-Einnahmen, von Mäzenen und Sponsoren. «Selbst eine so berühmte Institution wie das Guggenheim ist wegen Corona ins Strudeln geraten.» Die meisten Institutionen entlassen massenweise Personal, und manche wissen nicht, ob sie je wieder öffnen können. Also verkaufen sie. Die Schweizer Museen sind dank Subventionen stabiler Bei den Schweizer Museen erwartet Bezzola keine solchen Krisen-Verkäufe:

Die Schweizer Kunstmuseen sind zum grössten Teil von Städten und Kantonen subventioniert. Sie können Durststrecken besser überstehen.