"Neulich habe ich aus Versehen in einen reingeschaltet. Ich habe mich wegdrehen müssen und - die Fernbedienung weit von mir gestreckt - umgeschaltet. Aber die zehn Sekunden waren schon zu viel", erzählte der Bestsellerautor der Deutschen Presse-Agentur in Oslo.

Er habe manchmal "Angst vor meiner eigenen Fantasie", bekennt Nesbø. Diese Fantasie wird von Krimilesern weltweit seit nunmehr 20 Jahren geschätzt - 1997 startete der frühere Rockmusiker und Finanzanalyst die Roman-Reihe um den alkoholgefährdeten Mordermittler Harry Hole. Der elfte Band "Durst" ist soeben auf Deutsch erschienen.

Und im Oktober kommt mit "Schneemann" die erste Verfilmung eines Harry-Hole-Buchs in die Kinos, mit Michael Fassbender in der Rolle des Osloer Hauptkommissars. Nesbø zeigt eher wenig Interesse an dem Filmprojekt von Regisseur Tomas Alfredsson ("Dame, König, As, Spion"): "Nein, das habe ich hinter mir gelassen. Der Roman ist geschrieben, und daher bin ich fertig mit dem 'Schneemann'. Ob mehrere Verfilmungen geplant sind, weiss ich nicht."