Aussagekräftiger für den Musiker Monk ist aber vielmehr jene Geschichte, die sich in den frühen 40er-Jahren, in den Geburtsstunden des modernen Jazz, zugetragen haben soll: Die Band improvisiert und die beteiligten Musiker spielen wie um ihr Leben. Jeder versucht, den anderen mit noch schnelleren, raffinierteren Läufen zu übertreffen. Dann kommt Monk an die Reihe und spielt nur einen Ton. Worauf Charlie Parker lachend ruft: «Crazy Monk, crazy.»

Mad Monk

Wahrscheinlich war Thelonious Monk tatsächlich ein wenig verrückt. Er war ein Junkie wie die meisten Jazzmusiker in den 40er- und 50er-Jahren. Unzuverlässig und unpünktlich. «Mad Monk» konnte sich tagelang in ein Musikstück hineinvertiefen und war dabei für niemanden erreichbar. Monk lebte sein eigenes Tempo. War ein sturer, manisch-depressiver Eigenbrötler mit autistischen Zügen, ein eigenartiger Kauz auch in seinem Äusseren. Kult waren vor allem seine Kopfbedeckungen. Mit seinem Ziegenbart, der dunklen Sonnenbrille, Zigarettenkippe im Mundwinkel wurde Thelonious Monk in den 50er-Jahren zum Idol der jungen, weissen, nonkonformistischen Intellektuellen, die sich gegen das bürgerliche Establishment richteten. So gesehen, war Monk der erste Hipster. Umso mehr als sich seine verschrobene, quere Art auch in seiner Musik spiegelte.

Die Geschichten über den durchgeknallten «Mad Monk» dominieren das öffentliche Gedächtnis. Dabei kann seine Bedeutung als Musiker nicht überschätzt werden. Seine skurrilen Kompositionen wie «Round Midnight», «Straight No Chaser» und «Well You Needn’t» sind längst Jazz-Evergreens und zählen bis heute zu den am häufigsten interpretierten Jazzstücken.

Verkanntes Genie

Aber auch als Pianist war Monk unvergleichlich. Ein vermeintlicher Anti-Pianist und verkanntes Genie, das jahrelang mit Verachtung und Spott zu kämpfen hatte, weil sein Spiel nicht den bisherigen Konventionen entsprach. Sperrig, dissonant, aggressiv, spröde und schräg, schenkte er dem Jazz eine neue Ästhetik. Doch Kritiker und Publikum bemängelten seine Technik. Denn entgegen dem Lehrbuch spielte Monk mit ausgestreckten Fingern. Während die anderen, virtuosen Pianisten mit schnellen, flüssigen Melodieläufen brillierten, spielte Monk perkussive und kürzelhafte Akzente mit Vorliebe für schrille Intervalle (die Sekund und die verminderte Quint) und akkordfremde Töne, die sich dem Swing wie Hürden entgegenstellten. «Falsch ist richtig!», sagte er dazu trotzig.

Interessant ist, dass Monk zwar lange vom Publikum abgelehnt wurde, von den Musikerkollegen aber stets anerkannt und geachtet war. Monk wusste genau, was er wollte. So pilgerten selbst die grössten Musiker wie Bud Powell, Miles Davis und John Coltrane in die kleine Zweizimmerwohnung der Monks, um sich in die Geheimnisse des neuen Stils und seine Tonsprache einweihen zu lassen. Der grosse Coltrane, der Ende der 50er-Jahre in der Band von Monk spielte, nannte ihn den «Architekten des modernen Jazz».