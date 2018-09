Catton gründete 1974 in Genf das Kinder- und Jugendtheater Am Stram Gram, das er bis 2012 leitete. Das Theater bestätigte am Montag eine Todesmeldung in "Le Temps". Von den über 60 Inszenierungen Am Stram Gram inszenierte Catton beinahe die Hälfte selber.

Dominique Catton war auch freier Schauspieler an verschiedenen Theatern. Zudem arbeitete er als Bühnenbildner und als Ausstatter.

Im Jahr 2000 wurde ihm der Preis der astej (Theater für junges Publikum) zugesprochen. 2005 erhielt er den Hans-Reinhart-Ring, die höchste Auszeichnung im Theaterleben der Schweiz. 2017 schliesslich wurde er mit dem Kulturpreis der Fondation Leenaards ausgezeichnet.