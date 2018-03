Mit dem «Griechischen Herbst» hat die letzte Spielzeit im alten Kurtheater im Oktober 2017 begonnen – mit dem «Orientalischen Frühling» und einer «Aufbruchparty» wird sie im März 2018 enden. Danach fahren die Bagger auf – die lang ersehnte Sanierung und Erweiterung des grössten, maroden Gastspielhauses im Aargau kann beginnen. Demnach sitzt das Publikum bis zur geplanten Wiedereröffnung bis Ende 2019/20 auf dem Trockenen? «Nein», sagt Armin Kerber, seit 2016 Programmleiter des Kurtheaters, «wir werden ‹Theater ausser Haus› an verschiedenen für Theater geeigneten Schauplätzen in Baden anbieten.» Welche das sind und was dort zu sehen sein wird, will er nicht verraten. Eines aber schon. Die vergangenen Monate seien happig gewesen –«eine Riesenarbeit für das Kurtheater-Team», dem er grössten Respekt zolle. Die logistischen Herausforderungen angesichts des anstehenden Umbaus für das ganze Team um Lara Albanesi und Louis Burgener sind nur eine; das Andere ist die künstlerische Bilanz einer Saison, die kein halbes Jahr gedauert hat.

Wie fällt sie aus? Gut. Kerber betont, dass er in Baden ein Theater vorgefunden habe, das in sehr gutem Zustand sei: «Das ist ein Geschenk.» Einzig und allein auf dem Bisherigen aufbauen, wollte Kerber in der letzten, verkürzten Spielzeit aber nicht. Ihn interessierte vor allem die Frage: «Wo genau steht das Kurtheater?» Um das herauszufinden, erprobte er, was in diesem Haus möglich ist, und steckte dabei die Grenzen mitunter weit hinaus, getreu der Devise: «Theater braucht ständige Erneuerung».