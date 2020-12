«The Undoing» legt den besseren Start hin als «Game of Thrones». Lassen es Kidman und Grant knallen?

Die Vorschusslorbeeren für «The Undoing» waren gross. Nicole Kidman und Hugh Grant gemeinsam in einer Serie, ihr erstes Zusammenspiel überhaupt. In Auftrag gegeben vom amerikanischen Fernsehsender HBO, der mit Titeln von «The Sopranos» über «The Wire» bis hin zu «Game of Thrones» zu den Besten im Seriengeschäft gehört. Mit David E. Kelley zeichnet zudem ein ebenso vielversprechender Name als Schöpfer und Autor verantwortlich: Er ist ausführender Produzent und Autor von «Big Little Lies». Doch hält die langersehnte Miniserie, was sie verspricht?

Man konnte ja nun schon einiges lesen, seit «The Undoing» Ende Oktober auf HBO ausgestrahlt wurde. Einige amerikanische Kritiken fallen desaströs aus. Hierzulande sind sie hart bis milde. Wir finden, es liegt irgendwo in der Mitte. Zu viel über den Inhalt soll hier nicht verraten werden: Spoiler verderben den Sehgenuss gleich von Anfang an. Die Devise ist, so wenig, wie möglich, so viel, wie nötig. Denn, in den ersten beiden Episoden baut «The Undoing» wirklich richtig Spannung auf.

Geld ist ­ Macht

Die Frasers werden als gut situierte New Yorker Familie eingeführt: Jonathan Fraser (Hugh Grant) ist Kinderonkologe, Grace Fraser (Nicole Kidman) klinische Psychologin, der wohlerzogene Sohn Henry geht auf die Reardon-Privatschule.