Tessiner Film «Atlas» eröffnet die Solothurner Filmtage im Januar

(dfu) Der Tessiner Regisseur Niccolò Castelli wird die 56. Ausgabe der Solothurner Filmtage im Januar eröffnen. Sein Spielfilm «Atlas» läuft auf den Landessendern SRF, RTS und RSI fürs gesamt Schweizer TV-Publikum gleichzeitig. Das gaben die Solothurner Filmtage am Montag bekannt.

«Niccolò Castelli öffnet in seinem Spielfilm einen Raum für die kollektive Gefühlswelt unserer Gegenwart und fragt: Wie gehen wir mit einem plötzlichen Eingriff in die gewohnte Lebensrealität um?», wird Filmtage-Direktorin Anita Hugi in der Mitteilung zitiert. Es sei das erste Mal, dass die Filmtage mit einem Film aus dem Tessin eröffnet würden.

Programmdetails folgen im Januar

Die 56. Ausgabe der Werkschau des Schweizer Films beginnt am 20. Januar. Der nächste Bundespräsident Guy Parmelin wird an der Feier, die online und im Fernsehen übertragen wird, anwesend sein.

Wegen der Pandemie finden die Solothurner Filmtage 2021 komplett online statt. Die Verantwortlichen versprechen ein neuartiges Konzept mit exklusivem Online-Zugang und einer komplett neuen Website. Details zum Programm sind für Anfang Januar angekündet. Die Filmtage finden vom 20. bis zum 27. Januar statt.