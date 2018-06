Das sind Briefe mit einer Krimi-Komponente: Weil zwischen den beiden wohl eine verbotene Liebe im Gang war. Um frischfröhlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen: Was hat ein Konzert-Abend, was ein Krimiabend nicht hat?

Musik ist Musik und Film ist Film. Das sind zwei so unterschiedliche Medien. Aber in den klassischen Stücken gibt es auch sehr spannende Momente. Was die Dramaturgie angeht, kann man die beiden Kunstformen im weitesten Sinn also vergleichen.

Sie habe in einem Interview gesagt, das Format «Tatort» sei so erfolgreich, weil es sich seit seinem Bestehen stetig erneuere. Der klassischen Musik wird das Gegenteil vorgeworfen: Die Konzerte seien wie vor 150 Jahren. Was würden Sie an einem klassischen Konzert ändern wollen?

Da würde ich mir jetzt nicht anmassen, meinen Senf dazuzugeben. Die Musik hat Bestand, weil die Komponisten ausserordentlich waren und teilweise tatsächlich genial.

Aber Sie geben Ihren Senf ja bereits dazu, mit den Texten, die Sie zur Musik dazustellen.

Das ist etwas anderes. Das sind Texte. Das ist mein Metier.

Die Texte verändern das Format der Konzerte: Man hört Musik und Sprache im Wechsel, im Dialog miteinander.

Das finde ich natürlich toll. So etwas darf man auch, und das ist eine schöne Arbeit. Aber die Musik muss man dabei bestehen lassen. Im Theater ist es ja eine Unart geworden, sämtliche Klassiker zu verändern und die Texte total umzuschreiben. Das kann teilweise ganz gut sein, aber manchmal ist das sehr bemüht und wird dem Autor, der sie einst geschrieben hat, nicht gerecht.