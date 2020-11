Suizidhilfe: Fernsehzuschauer sollen Gott spielen – warum das SRF aber die falsche Frage stellt

70 Prozent der Fernsehzuschauer in der Schweiz und in Deutschland würden einer lebensmüden, aber gesunden Person, die Todespille abgeben. Das war die Antwort des SRF- und ARD-Publikums am Montagabend im länderübergreifenden Themenschwerpunkt «Gott» über die Suizidhilfe. Die Frage an das Fernsehpublikum lautete eigentlich: Wären Sie Arzt, würden Sie beim Suizid assistieren? Selbst bei einer kerngesunden 30-jährigen Frau, die nicht mehr Leben will?

Der fiktive Fall eines lebensmüden aber rüstigen 78-Jährigen

Der Reihe nach. Grundlage des Themenschwerpunkts war ein Fernsehfilm nach dem Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Darin geht es um einen rüstigen 78-Jährigen, der von seiner Hausärztin Beihilfe zum Suizid verlangt. Der Mann leidet an keinem ernsthaften Gebrechen, auch keine psychische Krankheit ist diagnostiziert. Und er ist vollkommen bei sich, urteilsfähig also.