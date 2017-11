Neben dem Bethlehem-Stern dürfen also auch Lagerfeuer leuchten, statt auf dem Feld bei den Hirten dürfen die Geschichten in dunklen Wäldern spielen und Ochs und Esel neuerdings Gesellschaft erhalten von ruppigen Männern, die nichts Gutes im Schilde führen – womit wir schnurstracks wieder bei den Konflikten wären.

Aber nur keine Berührungsängste! Denn laut Allan Guggenbühl sind Dilemmas ohnehin eines der wichtigsten Bestandteile von kindlichem Spiel – und genauso von Kinderliteratur. Es stimmt: Ohne die böse Königin wäre Schneewittchen lediglich eine hübsche Haushälterin von sieben Zwergen.

Robin Hood ohne den Sheriff von Nottingham ein idealistischer Waldbewohner in Strumpfhosen, und selbst die Räuberkinder Ronja und Birk würden ohne die Feindschaft ihrer Väter in der Mattisburg Eile mit Weile spielen, statt im Wald mit Druden und Unterirdischen Abenteuer zu erleben.

Dilemmas sind also das Öl im Getriebe der Geschichten, sie sind die Funken, welche die Geschichten erst zünden. Dabei stecken sie oft ein Spannungsfeld von Gut bis Böse ab, das die Kinder durch die Geschichten erleben und erproben.

Auf der einen Seite des Spannungsfeldes reihen sich adrett Polizisten, Eltern und Grossmütter, als Vertreter von Anstand und Sitte. Am anderen Ende der Skala tummeln sich die Räuber. Ob es sich um den rüpelhaft-komischen Hotzenplotz von Otfried Preussler handelt, den sagenumwobenen Robin Hood, die schwarzbehüteten drei Räuber von Tomi Ungerer oder die mutigen Naturkinder Ronja und Dirk. Sie alle sind seit den 1970er-Jahren beliebte Figuren der Kinderliteratur.

Vielleicht weil sie sich nehmen, was sie wollen; auf Regeln pfeifen; dreinhauen, sobald sie nicht einverstanden sind, Fluchen und vor allem ihren körperlichen Vorgängen geräuschvoll freien Lauf lassen.

Man könnte sie als Horrorszenario jedes Erziehungsversuches bezeichnen – oder als Personifikationen des kleinkindlichen, triebgesteuerten Zustandes. Allan Guggenbühl erklärt: «Erziehung heisst ja Anpassung an Werte und Umgangsformen, die man internalisiert. Aber dadurch verschwinden andere Vorstellungen natürlich nicht.»

Das Unanständige ausleben

Wenn also in den Kindergeschichten ein Räuber pistolenschüttelnd hinter dem Gebüsch hervorspringt, mag er zwar Reisende und Reiche ausrauben, aber – har! har! – den Kindern, die gebannt der Geschichte lauschen, schenkt er dafür etwas: Eine Freikarte in sein Reich, wo Seife und Shampoo niemals Zugang haben und sowieso andere Regeln gelten – wenn es denn überhaupt welche gibt.

«Es ist schön, einfach mal tun zu können, was man will», erklärt Allan Guggenbühl. «Dass man rülpst, dass man doof tut; sich Sachen nimmt, ohne zu fragen.» Das seien Wünsche, die trotz der Erziehung latent vorhanden sind, befindet er. Und ein Räuber repräsentiere diese Wünsche. Guggenbühl fügt hinzu: «Es ist eine grosse Leistung, dass man sie fiktiv auslebt und nicht in der Realität. Das ist eine grossartige Eigenschaft des Menschen: Er kann seine Schattenseiten in der Fiktion ausleben, damit er es in seinem realen Verhalten nicht tun muss.»

Das ist der Grund dafür, dass auch Erwachsene gern Krimis lesen und man schon den kleinsten Kindern ohne schlechtes Gewissen Räubergeschichten erzählt. Erst recht, weil darin ein Sieg des Guten am Ende so sicher ist wie das Amen in der Kirche beziehungsweise das Himmelarschundzwirn in der Räuberhöhle.

Deshalb schaffen Räubergeschichten keine Identifikation mit dem Bösen, sondern sind letzten Endes moralische Geschichten – selbst «wenn man sich für dieses Erleben zunächst ein Stück weit mit dem Räuber identifizieren muss», so Allan Guggenbühl.

Dass sie in Kindergeschichten klammheimlich die Erzieherrolle untergejubelt bekommen – darob würde sich wohl manch ein Räuberhauptmann fluchend die Barthaare raufen. Aber immer schön locker bleiben, Herr Räuber! Schliesslich sind Sie selbst gerade dabei, dem Samichlaus seine Rolle als weihnachtlicher Vertreter für Erziehungsfragen zu stehlen.