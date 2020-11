Stradivari-Fest auf der Rigi vor 30 Besuchern: Der Berg liegt im Strudel der Niagarafälle

Wer am Samstag zum Stradivari Fest von Vitznau auf die Rigi hochfuhr, schwamm gegen den Strom. Am Nachmittag kamen einem in Gegenrichtung vollbepackte Züge mit Ausflüglern von Rigi Kulm entgegen und bewiesen, dass der einheimische Tagestourismus auf dem Berg bestens funktioniert. Bergwärts dagegen fuhr um diese Zeit gerade mal eine Handvoll Leute, auch deshalb, weil das Geschäft mit ausländischen Touristen längst zum Erliegen gekommen ist.

Beides gilt auch für das Hotel Rigi Kulm, wo das Stradivari Fest jeweils im Herbst Station macht. Das Rigi-Kulm-Restaurant wird tagsüber von Ausflüglern frequentiert, aber Abends herrscht – vor der coronabedingten Schliessung des Hotels Ende nächster Woche – bereits gespenstische Leere. Die einzigen Gäste sind am Wochenende das Stradivari Quartett mit dem Pianisten Oliver Triendl und die 30 Besucher, die im Kanton Schwyz zugelassen sind. Auch die Hotelcrew ist auf ein Minimum reduziert. Nach dem Weg durch leere Gänge aufs Zimmer wundert man sich, wer für das gemeinsame Abendessen nach dem Konzert so leckere Kreationen wie eine Kürbissuppe mit Amaretti auf die Teller zaubert.

Naturspektakel führen mitten hinein in die Musik

Damit macht Corona die Festivalbesucher noch mehr zur verschworenen Gemeinschaft, wofür die Fahrt auf die Rigi eine Art Initiations-Ritual ist. Dessen Höhepunkt am Samstag war der freie Blick aufs Meer, nachdem die Bahn die Nebelschicht durchstossen hatte. Die Nebelmeerwolken, die sich an den Ausläufern des Bürgenstocks stauten, wirkten wie eine gigantische Momentaufnahme der Niagara-Fälle. Und das Naturspektakel war in seiner Dramatik ein Vorgeschmack auf die romantischen Werke von Robert Schumann und Hans Huber im «Sonnenuntergang»-Konzert vom Samstag Abend.

Dass der Sonnenuntergang vor Beginn des Konzerts dann doch vernebelt wurde, passte wiederum zum mysterösen Anfang von Schumanns Klavierquartett op 47. Dieses begann mit einer zwielichtigen Einleitung, über die zum Schluss Maya Kadoshs Geige wie ein Lichtstrahl streifte. Danach setzte die Interpretation, gefördert durch die trockene Akustik, Dramatik vor Sentimentalität. Das Klavier pochte motorisch an gegen Streicherschmelz, den im langsamen Satz Maja Weber auf dem Cello in Samt und Seide aufblühen liess. Im angriffig verzahnten Finale rang das Quartett der Saalakustik gar orchestrale Wirkungen ab und liess in Schumanns Überschwang die Weite anklingen, die das Panorama hinter der Fensterfront vor Augen hielt.