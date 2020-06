Sounds und pumpende Beats ab der Stange – so ist Lady Gagas neues Album «Chromatica»

Eigentlich hätte «Chromatica» schon am 10. April erscheinen sollen. Doch Corona hat Lady Gaga, wie so vielen anderen Künstlern, einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an, dieses Album mitten in die globale Pandemie hinein zu veröffentlichen», liess sie der Welt damals mitteilen. Der Zeitpunkt ist jetzt umso besser gewählt. Jetzt, wo das Ende der Entbehrung und des Rückzugs absehbar ist und sich in der Bevölkerung langsam Optimismus breitmacht. Denn Gagas Botschaft ist ebenso einfach wie passend: «Ich will, dass die Menschen tanzen und glücklich sind, wenn sie diese Songs hören», sagte die 34-jährige Sängerin. Musik und Tanz seien die beste Stimulanz und das wirksamste Antidepressivum nach schwierigen Wochen. So ist «Chromatica» als Stimmungsheber der Stunde gedacht. Lady Gaga, die Prophetin des Glücks.

Dieser Plan dürfte aufgehen. Denn die sechzehn Tanzknaller sind nach den bewährten Mustern des Dancefloors gestrickt, wecken die Lebensgeister und verströmen Euphorie und Optimismus.

«Chromatica» musikalisch enttäuschend

Die Aufmerksamkeit ist Lady Gaga gewiss. Denn «Chromatica» ist nicht nur die erste grosse Albumveröffentlichung eines internationalen Superstars nach dem Lockdown, sondern überhaupt in diesem Jahr. Dementsprechend wird das Album die internationalen Charts stürmen. Doch musikalisch ist «Chromatica» eine glatte Enttäuschung.