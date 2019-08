Einige wenige Meisterwerke prägen unser Bild eines Künstlers. Gegensteuer zu solcher Reduktion geben Museen mit Übersichtsausstellungen. Sie sind beliebt, reihen sie doch süffig Bild an Bild. Aber irgendwie genügt den Museumsleuten, die ja auch Vermittler und Wissenschafterinnen sind, diese Augenschmaus-Strategie nicht immer. Vor allem nicht, wenn sie eine wenig bekannte Facette oder kaum Erforschtes ausbreiten wollen.

Aktuell ergründen zwei Ausstellungen den Schaffensprozess und die Methoden zweier grosser Künstler der Moderne. Im Kunstmuseum Bern fokussiert man auf die Utopien, Theorien und Lehren des Schweizer Bauhausmeisters Johannes Itten (1888– 1967). Im Kunsthaus Zürich zeigt man den französischen Künstler Henri Matisse (1869– 1954) nicht als den berühmten Maler, sondern als Bildhauer mit eigenwilligen Methoden.

Didaktisch und materialreich sind beide Ausstellungen. Schaue und lerne, vergleiche und lese, heisst das für uns Betrachterinnen. Anspruchsvolle Augen- und Hirnarbeit.

Johannes Itten: Harmonie und Widerspruch

Bern, Stuttgart, Weimar, Herrliberg, Berlin, Krefeld und Amsterdam: Johannes Ittens Arbeitsstationen bis 1938 geben den Takt in der Ausstellung vor. Das ist so klar, wie es das nomadische Leben eines modernen Künstlers spiegelt. Itten lernte in Stuttgart und von Vorbildern wie Cézanne, Kandinsky und Hölzel Abstraktion und Gegenständliches in prächtigen Kompositionen zu verbinden. Seine Hauptarbeit aber wurde der Unterricht, in Wien und vor allem am Bauhaus in Weimar ab 1919. Seine Bücher voller Forschungsnotizen, Vorträge und Lektionen lagern im Depot der Itten-Stiftung in Bern – nun werden sie uns zu Hunderten an Wänden und in Vitrinen präsentiert.