"Der Herrgott wird sich auch freuen": So schön hat ihr der Komiker Marco Rima zum Abschied nachgerufen, als Trudi Gerster im April 2013 starb. Er selbst wurde gefeiert als "bestes Trudi seit hundert Jahren" und entschuldigte sich stets damit, dass man nur Menschen parodiere, die man möge. Zum Beispiel eine Trudi Gerster. Die Frau, die als Märchenerzählerin mehrere Generationen in ihren Bann gezogen hat. Die dafür, so Rima, einen Nobelpreis verdient gehabt hätte: Weil sie es schaffte, auch noch die hässlichsten und bösesten Figuren derart charakterstark hörbar zu machen, dass man von ihnen nicht genug bekommen konnte. Die nicht nur Hund und Katz, Frosch und Henne mit ihrer wandlungsfähigen Stimme lebhaft vor Augen stellte, sondern ein ganzes Bestiarium. Nie klang St. Galler Mundart märchenhafter als bei Trudi Gerster. Langweilig kann es im Himmel nicht werden, seit sie dort ist.

Walterli am Stadttheater St. Gallen

Erzählen und unterhalten konnte sie schon als Schülerin. Die Nachbarskinder soll sie im Hinterhof des Elternhauses in St. Gallen mit Spukgeschichten in Angst und Schrecken versetzt haben. Gleich nach der Matura eroberte sie die Bühne, zunächst eine intime: als Märchenfee im Nestlé-Kinderparadies an der Landi 1939 in Zürich, mit Kindern auf dem Schoss und Erwachsenen, die täglich wiederkamen und an ihren Lippen hingen. Es war die Rolle ihres Lebens, ein Spielplatz ohne Grenzen. Sie war schon über neunzig, als sie zum letzten Mal öffentlich erzählte, 2010 in Fribourg.

Drei Jahre lang lernte sie zwischen 1939 und 1941 am Bühnenstudio Zürich das Handwerkszeug, dann erhielt sie ein Engagement am Stadttheater St. Gallen, als "jugendliche Naive"; sie spielte mit Berühmtheiten wie Helen Vita, Hans Albers und Heinrich Gretler – etwa das Walterli in "Wilhelm Tell". Einmal verheiratet und zweifache Mutter, stellte Trudi Gerster ihre Bühnenkarriere zurück. Stattdessen nahm sie das Märchenerzählen wieder auf, nicht nur für die eigenen Kinder.