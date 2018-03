Wieso Wenger ausgerechnet diesen Vers auswählte, weiss Liebendörfer nicht genau, aber es wird wohl das Verdienst ihrer Mutter gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt 1908 hat die 40-jährige Lisa schon einiges erlebt: Nach ihrer Schulzeit in Basel ist sie nach Paris und Florenz gereist, hat an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert (als eine der ersten Frauen) und kurz darauf den 17-jährigen Theo Wenger kennen gelernt, einen Pfarrerssohn, der wenig euphorisch in die Fussstapfen seines Vaters getreten ist.

Vier Jahre später zieht das Paar nach Missouri, wo Theo eine Stelle hat. Aber das amerikanische Glück währt nicht lange, Theo hasst den Pfarrerberuf und für die kulturbegeisterte Lisa hält Missouri wenig bereit. Also ziehen sie zurück in die Schweiz, mittlerweile mit einem kleinen Töchterchen. Hier wohnen sie erst in Delémont, dann in Basel, dann wieder in Delémont, wo Theo die Leitung einer Messerfabrik übernimmt.

An diesem Punkt setzt die Mutter ein: Die Lisa solle doch jene Verse illustrieren, die sie immer ihren (mittlerweile) zwei Töchtern vorsinge! Lisa gefällt die Idee. Sie hat in den Jahren zuvor bereits zwei Bücher geschrieben und illustriert und kritzelt in ihrer Freizeit ohnehin ständig in ihre Tagebücher.

Tagebücher, die Helen Liebendörfer in Carona gefunden hat und nun in Basel ausstellt. Wunderschöne kleine Büchlein mit feinen Zeichnungen und Versen – und dem einen ander anderen Gruss eines prominenten Besuchers. Denn Lisa Wenger belässt es nicht beim Joggeli. Sie fängt an, Romane zu schreiben, publiziert in der NZZ und diversen Illustrierten und erwirbt 1919 zusammen mit Theo die Casa Constanza, ein Sommersitz in eben jenem Carona im Tessin. Der kleine Palazzo wird zum Treffpunkt für Künstler und Dichter. Cuno Amiet und Hermann Hesse gehen ein und aus, letzterer heiratet später Wengers Tochter Eva.

Mit Meret im Palazzo

Und in den Sommermonaten springt auf dem Vorplatz ein kleines Mädchen herum, das bunte Vögel in Grossmutters Tagebücher zeichnet. Das Mädchen hört auf den Namen Meret und wird später als gefeierte Künstlerin Meret Oppenheim in die Kunstgeschichte eingehen. Anders als ihre Grossmutter, die heute kaum noch jemand kennt.

Das erstaunt beim Blick in die liebevoll hergerichteten Vitrinen der Ausstellung: Dutzende von Briefen mit klingenden Unterschriften liegen hier, Oeri, Baerwart, Burckhardt, Muschg, Hesse, Ball. Sie alle standen in Kontakt mit der Frau, die wir heute knapp noch als Autorin eines alten Kinderbuchs kennen. Als Zeichnerin eines Joggeli, der keine Lust hat, das zu machen, was ihm von der Gesellschaft aufgetragen wird. Dank Helen Liebendörfer und Bernhard Graf hat diese Zeichnerin nun wieder ein Gesicht.

Lisa Wenger- Eine Frau von besonderem Format. Universitätsbibliothek Basel, 23. März bis 23. Juni 2018. Vernissage: Freitag, 23. März, 18.15 Uhr.