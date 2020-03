Serdar Somuncu: «Die Schweizer haben mit Populisten mehr Geduld»

Weil Serdar Somuncu dem Schweizer Fernsehen vor vier Jahren öffentlichkeitswirksam Zensur vorwarf, kennt man ihn auch hierzulande gut. Der deutsche Satiriker hatte SVP-Politiker Christoph Blocher am Arosa Humorfestival mit «Arschblocher» betitelt, der Beitrag wurde vom Schweizer Fernsehen nie ausgestrahlt. Jetzt zeigt er am 23.4. im ausverkauften Volkshaus Zürich seine neue Show «GröHaz - der grösste Hassias aller Zeiten» . Ob Somuncu wegen der Coronavirus-Beschränkungen auftreten kann, ist noch offen.

Serdar Somuncu, Sie sagten vor drei Jahren mal, Sie seien nicht sicher, ob Sie jemals auf die Bühne zurückkehren. Jetzt tun Sie es doch. Bands tun dies, wenn ihnen das Geld ausgeht. Wie war das bei Ihnen?

Serdar Somuncu: Wahrscheinlich genauso! (Lacht.) Ne, mit Geld hatte das nichts zu tun. Bei meinem letzten Programm gingen mir irgendwann die Geschichten aus. In der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse in der Weltpolitik aber so überschlagen, dass ich wieder aus dem Vollen schöpfen kann.

Als Schweizer staunt man über die Unruhe, welche die AfD in Deutschland auslöst. Was machen Ihre Landsleute im Umgang mit dieser Partei falsch?

Die Schweizer haben mit Populisten mehr Geduld. In der Schweiz verdrängt man nicht, dass populistische Parteien Politik beeinflussen. In Deutschland werden die Inhalte der AfD per se verteufelt. Man setzt sich nicht damit auseinander, obwohl auch die AfD richtige Dinge sagen kann.

Ein Beispiel?

Nehmen wir die populistische Forderung von AfD-Politiker Stephan Brandner, der eine Impfpflicht für Migrantenkinder fordert. Nicht, weil er um das Wohl von Migrantenkindern besorgt wäre, sondern weil er unterscheidet zwischen Migrantenkindern und einheimischen Kindern. Man muss sehr genau hinhören, um die Argumentation der Populisten zu ziselieren. Das tun die Politiker anderer Parteien aber nicht.

Warum?

Weil dann in Deutschland sofort diese latente Angst im Raum steht, man stehe vor einer neuen Nazi-Machtergreifung. Wie absurd ist das! In Holland, der Schweiz oder Dänemark wird viel unverhohlener kokettiert mit nationalistischen Ansichten. Natürlich sollte man sensibilisiert sein. Aber nicht jede Straftat muss man gleich irgendeiner Ideologie zuordnen oder als Anfang einer Apokalypse deuten wie im Fall des Täters, der in Hanau mehrere Menschen in Sisha-Bars erschossen hat.