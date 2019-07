Die junge Frau betritt die Hotel-Lobby mit ihrem Baby auf dem Arm. «Ist es okay, wenn er am Interview dabei ist?», fragt Hao Jingfang, nachdem sie uns in perfektem Englisch begrüsst hat. Auf ihre fünfjährige Tochter passe so lange ihr Vater im Hotelzimmer auf. Aufs Bild darf ihr elf Monate alter Sohn dann doch nicht. Sie reicht ihm einen Apfel - «der lenkt ihn so lang ab», schmunzelt sie – und posiert fürs Bild. Hao ist Mitglied eines Think-Tanks, Start-up-Gründerin, hat als erste chinesische Schriftstellerin den wichtigsten internationalen Science-Fiction-Preis gewonnen und gilt als neue intellektuelle Stimme Chinas. Die 34-Jährige hat viele Talente. Das wichtigste vielleicht: alle ihre Talente unter einen Hut zu bringen. Wir beginnen das Interview mit ihrem Sohn auf dem Schoss. Sie schreiben Science-Fiction- Romane.

Was fasziniert Sie an der Zukunft?

Hao Jingfang: Lässt man eine Story in der Zukunft spielen, kann man die Welt selber erfinden, neue Regeln setzen und die Figuren freier agieren lassen. In der Gegenwart geht das nicht. In Ihrer Erzählung «Folding Beijing» geht es um Abschottung. Die Ober-, Mittel- und Unterschicht können keinerlei Kontakt mehr miteinander haben.

Gilt das heute schon für Peking?

Diese Separierung trifft ein bisschen auf alle Grossstädte zu. Eine Leserin meinte, das sei wie in New York, eine andere sagte: Sie beschreiben London. Natürlich ist es heutzutage nicht so extrem wie in meiner Geschichte, in der die Stadt architektonisch so gebaut ist, dass die verschiedenen Gesellschaftsgruppen keinen Kontakt mehr miteinander haben können. Aber das Leben in den Metropolen scheint sich in diese Richtung zu entwickeln. Auch den Einfluss neuer Technologien auf die Gesellschaft thematisieren Sie.

Was kommt auf uns zu?

Wir müssen aufpassen, dass neue technologische Entwicklungen wie künstliche Intelligenz soziale Ungleichheit nicht vergrössern. Wie sollen wir mit künstlicher Intelligenz und Robotern umgehen? Auch in Zukunft wird es viele Jobs geben, die Roboter nicht ausführen können. Kreativität wird dabei eine Schlüsselfähigkeit sein. Ich denke dabei nicht nur an Schriftsteller und Künstler, sondern auch an die Bereiche Marketing, Design und Unternehmertum. Das Wichtigste ist, den Menschen eine Weiterbildung zu geben, die ihnen ermöglicht, Fähigkeiten für die Zukunft zu erlernen. Es braucht einen gesellschaftlichen Wandel.

Geht dieser in China genug schnell vonstatten?

Es braucht definitiv mehr Engagement von der Regierung aber auch von der Privatwirtschaft, um in den nächsten Jahren Weiterbildungsprogramme im grossen Stil zu lancieren. Derzeit hinkt die Regierung den technologischen Entwicklungen hinterher. (Ihr Sohn beginnt zu quengeln.) Bitte entschuldigen Sie mich fünf Minuten. (Nach zehn Minuten kommt sie ohne Kind zurück, ihr Vater fährt nun den kleinen im Kinderwagen durch Zürich. Ohne auf eine neue Frage zu warten, spricht sie nahtlos weiter.) Die Regierung sucht etwa speziell ausgebildete Programmierer, von denen es noch zu wenige gibt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen nicht einfach überflüssig werden, sondern sich den neuen Gegebenheiten anpassen müssen. Dieses Problem besteht in Ländern wie der Schweiz auch.

Ein wesentlicher Unterschied ist aber, dass die Menschen in China von der grossen Firewall vom Rest der Welt und vom globalen Wissen im Internet abgeschnitten sind.

Information und Wissen sind in unserem Zeitalter zentral, dazu passt eine Firewall nicht. Informationen sollten frei fliessen und jedem zugänglich sein. Die Firewall hat unweigerlich dazu beigetragen, dass die chinesischen Tech-Firmen in den letzten Jahren schnell wachsen konnten, weil sie keine Konkurrenz von Google, Facebook und Co. hatten. Nutzen Menschen in China technische Tricks wie ein VPN, um die Firewall zu umgehen? Ja, aber nur wenige gut ausgebildete Menschen an Universitäten oder in der Tech-Industrie, denn das ist nicht ganz einfach.

Die chinesische Regierung will einen sogenannten Social Score etablieren. Die Bürger erhalten für gute Taten Punkte gutgeschrieben und werden mit Punkteabzügen für schlechte Handlungen bestraft. Dazu werden sie im Internet verfolgt und in Städten von Kameras überwacht. «Gute Bürger» werden dann von der Regierung bevorzugt behandelt. Was halten Sie davon?

Darüber wird derzeit im Westen viel geschrieben. Ich glaube aber, dass dieses System viel weniger ausgereift ist, als das die meisten meinen. Es gibt derzeit ein Überwachungssystem für Kriminelle, das auf Polizeiakten basiert. Es ist aber für die Regierung nicht einfach, andere Daten wie das gesamte Surfverhalten im Internet hinzuzufügen. Die Regierung hat sogar grosse Schwierigkeiten, Steuern von Selbstständigen einzutreiben, weil eine zentrales Datenbank für die entsprechenden Daten fehlt. Da scheint ein solcher Social Score sehr ambitioniert.