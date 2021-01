Nein, sagt Madlaina Pollina, ein verlorenes Jahr sei es nicht gewesen. 600 Kilometer weiter westlich nickt Nora Steiner in die Webcam. Die Pause, so Steiner, habe auch ihr Gutes. Innehalten, nachdenken – und «schlafen». Pollina nestelt in Wien an der Kaffeemaschine, Steiner sitzt in Zürich. In beiden Räumen schwingt die Ruhe vor der Unruhe mit.

Bald geht’s los. Mindestens den Durchbruch prophezeien allerlei Weissager dem Duo Steiner & Madlaina. Doch kann man im Stillstand durchbrechen? Kann man durchstarten, wenn an manchen Orten Bewegungsradien eingeschränkt sind? Pollina zündet sich vor einem Büchergestell eine Zigarette an und denkt nach. Steiner: «Es ist eine komische Situation.» Viel «würde», «hätte», «könnte». Der Konjunktiv ist ein Spielverderber.

Beeindruckend ist, wie weder Nora Steiner noch Madlaina Pollina im Coronatrubel die Hoffnung verloren haben. Steiner hat Artikel gelesen, in denen steht, dass im Sommer vielleicht doch Festivals möglich sind, und Pollina sagt: