Sibylle Berg treibt in ihrem Roman «GRM. Brainfuck» den entfesselten Neoliberalismus auf die Spitze und attackiert eine moralisch verkommene Zwei-Klassen-Gesellschaft. Das Buch sei «eine Mind Bomb von emotionaler Wucht», schreiben die Buchpreis-Verantwortlichen.

Autorin Tabea Steiner schreibt in «Balg» eine berührende Dorfgeschichte um einen unverstandenen Buben. Das trügerische Familienidyll wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Vorurteile sabotieren die fragilen Beziehungsgeflechte.

In Alain Claude Sulzers Roman «Unhaltbare Zustände» zerbricht ein biederer Schaufensterdekorateur am Zeitgeist der 68er. Mit feiner Ironie schickt ihn Sulzer in den Untergang und schafft dabei ein kunstvolles Seelen- und Zeitporträt.