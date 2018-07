Peter Stamm kommt mit dem Velo. Pünktlich zum vereinbarten Termin rollt der Schriftsteller auf dem blitzenden Gefährt aus dem Wald. Wir treffen uns bei der Bäumli-Terrasse auf dem Goldenberg in Winterthur. Per Mail hatte Stamm einen Link geschickt, wo die Geschichte der Aussichtsplattform nachzulesen ist.

Die Höhenluft mache die Gedanken frei, wird dort ein Autor zitiert. Peter Stamm lacht. Das sei vielleicht vor hundert Jahren so gewesen, als es noch mehr Industrie in der Arbeiterstadt gab, sagt er. Er selbst müsse dazu schon höher hinauf, in die «richtigen Berge». Aber einen freien Kopf zu bekommen, ist für ihn gar nicht das Ziel beim Schreiben.

Blick über die «grüne Stadt»

An dem etwas trutzigen Bau des Ausflugsrestaurants vorbei zieht es den Autor auf die Aussichtsterrasse. Kinder spielen auf dem Rasenstück, das von Kieswegen eingefasst ist. Unter den Lindenbäumen stehen Bänke. Von hier kann man den Blick frei über die «grüne Stadt» schweifen lassen. Man sieht den Bahnhof, die Altstadt, die Aussenquartiere und wie diese zwischen den bewaldeten Hügelkuppen den Tälern entlang hinausdrängen. «Wie eine Spinne», sagt Peter Stamm.

Der Schriftsteller zeigt zum gegenüberliegenden Hügel, der fast gänzlich von Wald überzogen ist. Auf dessen Ausläufer wohnt er mit seiner Freundin und seinen zwei Teenager-Söhnen. Und natürlich geht er meist dort spazieren und quert nicht erst die Stadt zur Bäumli-Terrasse. Laufen geht er oft. «Wenn ich beim Schreiben nicht weiterkomme, hilft das fast immer.» Auch Gespräche im Laufen seien anders, als wenn man sich gegenübersitze. «Vermutlich ist man mehr bei sich.» Vielleicht hilft auch der Rhythmus, die Gedanken zu ordnen. Laufen ist für ihn Inspiration.

Die Muse, die den Schriftsteller küsst, dieses Bild stimmt schon. Peter Stamm braucht die Anregungen von aussen – auch wenn seine Texte vor allem von Innerlichkeit handeln. Für ihn ist es gerade nicht so wie für den Protagonisten seines jüngsten Romans, der glaubt, er müsse einen ruhigen Ort finden, um zu schreiben. «Es braucht eine Grundidee, die gar nicht besonders ausgefallen sein muss. Wenn man sie einmal hat, verändert das den Blick auf die Welt.»

Viele weitere Ideen kommen hinzu und lagern sich von aussen an den Text an. «Es geht darum, sich treiben zu lassen, durchlässig zu sein, Dinge aufzunehmen.» Sei es ein Film, den er gesehen hat, eine Begegnung, ein Gedanke, manchmal eine Formulierung in einem Buch oder auch die Lebenserfahrung, die er in sich trägt.

Ein Jäger und Sammler

Gerade eben hat Peter Stamm einen Roman eines japanischen Autors gelesen, den ihm sein Lektor empfohlen hat. Aus diesem Buch hat er sich einen Satz notiert. Er passt zu einem Text, an dem er arbeitet: «Sand ist die Antithese von Form.» Anregungen wie diese ergeben sich aus dem Alltag heraus. «Ich bin wie ein Jäger und Sammler, der in den Wald geht, Dinge sucht und findet.»

Früher allerdings las er sich auch systematisch durch ganze Werke hindurch, um bestimmte Autoren und deren Entwicklung zu verstehen. Er fing an mit Edgar Allan Poe, damals war er 16. Später folgten Henrik Ibsen, Cesare Pavese, Ernest Hemingway, Albert Camus oder der heute vergessene Franzose Henry de Montherlant. Auch Klassiker waren dabei, sagt er, aber bei Gustave Flaubert sei er nicht sehr weit gekommen, im französischen Original seien ihm gewisse Texte zu schwierig gewesen. Und von Robert Walser könne man nicht zu viel aufs Mal aufnehmen.